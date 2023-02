Paven avsluttet besøk i Sør-Sudan med friluftsmesse

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– La oss legge ned hatets- og hevnens våpen. La oss overvinne mistroen og motviljen som er kronisk og som over tid har satt stammer og etniske grupper opp mot hverandre, sa paven i sin preken ved John Garang-mausoleet, oppkalt etter den legendariske geriljalederen som i 2005 inngikk fredsavtalen som ledet til uavhengighet, men som omkom kort tid etter.

Rundt 70.000 mennesker skal ha vært til stede under messen i Juba, og mange av tilhørerne hadde reist i flere dager for å få et glimt av den katolske kirkens overhode.

Klart budskap

Paven møtte også flyktninger og krigsofre under oppholdet i Sør-Sudan, og han hadde også et klart budskap til president Salva Kiir og landets øvrige ledere.

– Få slutt på blodsutgytelsen, på konfliktene, volden og de gjensidige beskyldningene om hvem som har ansvaret for dette, sa han kort tid etter ankomsten fredag.

Kiir har styrt Sør-Sudan siden landet etter en flere tiår med borgerkrig mot det som i dag er nabolandet Sudan fikk sin selvstendighet i 2011.

To år senere ble landet kastet ut i en brutal borgerkrig der etniske grupper sto mot hverandre.

Krigsforbrytelser

Til tross for en fredsavtale i 2018 herjes fortsatt Sør-Sudan av konflikt, både mellom de to største folkegruppene dinka og nuer, mellom nomader og fastboende som kjemper om knappe ressurser, og mellom andre grupper.

FNs menneskerettskommisjon for Sør-Sudan slo i fjor fast at alle parter i krigen bruker massevoldtekt som våpen. Det er også utstrakt bruk av barnesoldater.

FN advarte senest i november om at 9,4 millioner mennesker i Sør-Sudan, av en befolkning på 12,4 millioner, er avhengige av humanitær hjelp utenfra i år. Dette er en halv million flere enn i fjor.

2,3 millioner mennesker har ifølge FN flyktet fra landet, og ytterligere 2,2 millioner lever på flukt i eget land.