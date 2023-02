Nesten 1.000 migrantfamilier adskilt under Trump er ennå ikke gjenforent

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Da president Joe Biden tok over etter Donald Trump i januar 2021, lovet han å gjøre om på sin forgjengers nulltoleransepolitikk mot ulovlig innvandring. Den førte til at tusenvis av barn ble skilt fra foreldrene etter å ha krysset grensen til USA.

En arbeidsgruppe som skal koordinere gjenforeningsarbeidet har til nå identifisert 3.924 barn som ble skilt fra foreldrene i løpet av de fire årene Trump var president. 2.926 har blitt gjenforent med foreldrene, ifølge USAs innenriksdepartement.

– Av de 998 barna som gjenstår å bli gjenforent, er 148 i ferd med å bli gjenforent, mens 183 familier har blitt informert om muligheten til å gjenforenes, heter det i en pressemelding.

Innenriksdepartementet lover at de fremdeles jobber hardt for å gjenforene barna med foreldrene, to år etter Bidens lovnad.

