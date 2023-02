Iranske aktivist-kvinner nominert til fredsprisen

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Raja begrunner forslaget med at den feministiske revolusjonen i Iran er en pågående frihetskamp som møtes med iskald voldsbruk av regimet. Kvinnene og deres støttespillere risikerer livet for å ta tilbake retten til å bestemme over seg selv, sier han.

– Vi som tar friheten for gitt, skylder dem støtte og synlighet, sier Raja.

Journalist og aktivist Masih Alinejad har 8,7 millioner følgere på Instagram og har flere ganger deltatt i nyhetssendingene til blant andre CNN. Hun er en kjent skikkelse i det iranske eksilmiljøet og er svært kritisk til det iranske regimet. Hun er også amerikansk statsborger.

– Alinejads var initiativtaker til My Stealthy Freedom, som protesterer mot Irans obligatoriske hijablov. Hijabpåbudet er udemokratisk og et brudd på grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet. Hun har en stemme med påvirkningskraft og som har bidratt til å løfte iranske kvinners situasjon fram i lyset. Derfor vil jeg også heie henne fram, sier Raja.

