Det er gått over et år siden Haugland slettet kontoene sine på Facebook, Instagram og et knippe andre kanaler. Hvordan har livet hans vært siden? Og hvorfor et slikt grep?

15 måneder med digital detox – eller renselse fra sosiale medier – har stort sett slått bare positivt ut, oppsummerer Haugland i samtale med Kristelig pressekontor.

Blant annet har han fått tid til å skrive en andaktsbok som lanseres i disse dager. Den leder leseren hen til helt andre kilder enn nettet.

Tidkrevende sosiale medier

Det var på senhøsten i 2021 kristenlederen slo opp med de tidkrevende sosiale mediene og skrev mediekommentaren «Det er ikke deg, det er meg». Han hadde tenkt på det en stund, men det utløsende ble at Facebook-gründer Mark Zuckerberg omorganiserte virksomheten. Han dannet eier- og driftsselskapet Meta blant annet for å optimalisere overskuddet fra Facebook, Instagram og WhatsApp ved å gjøre brukernes hverdag enda mer digital.

– Zuckerberg har rigget mekanismene på nettet, men jeg må selv ta ansvar for min bruk av sosiale medier og hva de gjør med meg, sier Haugland som ikke er 100 prosent ute av Meta-eierens univers. Messenger vendte han tilbake til etter et års tid.

– Når Zuckerberg lanserer Meta, viser han ingen ydmykhet i en verden der han har stadig større innflytelse på sfærene våre ved å lage virtuelle parallelle virkeligheter som vi skal oppholde oss i. Dette ble jeg provosert av. Jeg ville ikke gi dem mer av min tid, sier Haugland som mener han hadde lagt seg til usunne nettvaner.

– Jeg så på andres Facebook-innlegg og synset om dem. Jeg mener dette potensielt kunne gjøre meg til en dårligere person. Det var støy i sjelslivet mitt. Jeg ville ikke lenger mene noe om det andre legger ut, tillegge dem intensjoner eller være en slags indre overdommer over innleggene deres. Det hadde jeg ikke lyst til.

Haugland er ambivalent i møte med sosiale medier og er blitt gradvis mer betenkt.

– Jeg har over tid reflektert over om sosiale medier er et gode og gått fra den ene enden av skalaen med de positive sidene til et framtidsdystopisk syn der det vil gå skikkelig galt. Konklusjonen min er at dette i sum, til tross for alt det positive, ikke er godt for mennesker.

Tro & Medier, som han er daglig leder for, begynte med Skjermfri Uke i 2012.

– Jeg hadde alt da en erkjennelse av at Facebook, Twitter, Tiktok, Instagram og de andre kanalene tar for mye tid, sier Haugland og lener seg på Pippi Langstrømpe:

– Hun sier at den som er sterk, også må være snill. Facebook er mektige, men jeg er usikker på hvor mye godt de vil menneskeheten. Det er profitt som er drivkraften deres, og de har misbrukt makten sin ved å manipulere nyhetsstrømmen for å forske på følelsene våre.

[ Slettet Instagram og fikk friheten tilbake ]

– Lider av scrolling

Haugland understreker at frakoblingen er hans valg, og ikke noe alle andre også må gjøre.

– Mitt spørsmål var hvordan jeg kunne ta kontroll over min egen mediebruk. Akkurat det vil være en forskjellig historie for ulike mennesker. Spørsmålet er hva som tar min oppmerksomhet og hva som hindrer min tilstedeværelse i relasjonene med andre, sier 47-åringen og forteller at måltidene hjemme på Mosby i Kristiansand er etablert som mobilfrie.

Haugland ser flere plussfaktorer i sitt «nye» liv, men er ikke helt fri fra nettets bieffekter.

– Jeg merker at jeg fortsatt lider av scrolling. Fordelen er at jeg nå bare er på nyhetshetsmedier. Men jeg scroller der også, medgir han.

– Savner du noe fra din tid med sosiale medier?

– Jeg savner en del av humoren og noe av det som utviklet seg til samtaler med venner og kjente. Sosiale medier kan være en kilde til mye moro, og man kan dele en del gode artikler.

– Hva er gevinsten av detoxen?

– Jeg håper det har gitt rom til å reflektere mer, at jeg er mer tilstede, men det må folk rundt meg svare på. Jeg har ellers fått mer tid til gå turer og til å spille piano enn for noen år siden.

– Har du nett-abstinenser?

– Nei, jeg tror ikke det, men det er klart jeg hadde vaner jeg måtte endre. På Instagram pleide jeg å dele morsomme overskrifter og gøyale skilt eller legge ut bilder jeg hadde tatt. Nå kan jeg heller dele de dårlige vitsene mine med barna mine i tekstmeldinger.

Han er altså tilbake på Messenger, og sier ikke nei til alt.

– Men det er noe som ikke er bra med sosiale medier, og dette kombinert med makten Meta har fått, gjorde at jeg lukket mine kontoer, og jeg vet ikke om jeg kommer tilbake.

Andaktsbok

Haugland ser på sosiale medier som støy og mener de er distraherende for folks gudsliv. Det siste drøye året har han funnet tid til å skrive en bok med 40 andakter. Med den vil han fremme en ny kristen «drikkekultur».

– Stillhet er en del av budskapet mitt, sier han om boka som har fått tittelen Drikk!

Der forsøker han å formidle noen verdier han mener vi ikke må miste i vår tid.

– Boka er en invitasjon til å ta noen enkle valg. Jeg skriver for eksempel om blikkontakt som er noe av det viktigste vi har for å bygge relasjoner. Jeg skriver også om stillhetens rolle i relasjoner og tillitens plass i stillheten, om å spise og drikke og om matens plass i gudsrelasjonen. Jesus sier at når noen tørster, kan de komme til ham og drikke. Bibelen snakker om strømmer av levende vann og oppfordrer oss til å drikke av gledens bekk og spise av overfloden i Guds hus. Bibelens forfattere er grepet av noe de færreste har fått tak i. Spørsmålet er om vi noen gang graver dypt nok, sier forfatteren som hevder han ikke er veldig opptatt av mediene.

– Det er kanskje litt dumt å si dette når man leder en medieorganisasjon, men det som driver meg og opptar meg, er menneskers gudsliv og relasjonen til Gud. Og jeg tror det finnes rikdommer hos Gud som vi bare har smakt litt av. Det finnes noen kilder i gudstroen som er så grensesprengende og som rommer så mange skatter. Jeg ser at på sitt beste kan mediene berike oss, men oftere distraherer de oss vekk fra det viktigste. Da blir det gode det bestes verste fiende. Det er mye gøy og interessant i mediene som ikke er direkte skadelig, men det holder oss borte fra det som tar tid, det langsomme. Jeg tror ikke Gud blander seg i koret som roper om vår oppmerksomhet. Jeg tror han venter. Dette terrenget trenger vi alle å utforske. Det handler om å være på leting og å følge Jesus i en verden full av skjermer.