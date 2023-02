Valgkomiteen splittet om SV-nestleder – Lars Haltbrekken innstilt

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Valgkomiteen la onsdag fram sin innstilling. Komiteen går enstemmig inn for at Kirsti Bergstø skal overta som partileder etter Audun Lysbakken. Det er også enighet om at Torgeir Knag Fylkesnes skal fortsette som en av partiets nestledere.

Bergstø sitter i dag som den andre nestlederen, og valgkomiteen måtte finne en erstatter for henne. Valget falt på Haltbrekken, men komiteen var nesten delt på midten. Fire medlemmer gikk for Haltbrekken, mens tre foreslo Marian Hussein.

Komitélederen ønsket Hussein

Valgkomiteens leder Pål Julius Skogholt støttet mindretallet.

– Vi har hatt mange gode kandidater til å bli nestleder. Vi står igjen med to svært gode kandidater, som begge vil kunne gjøre en utmerket jobb som nestleder for SV. Partiet vil stå seg godt uansett hvem som blir valgt, skriver han i en pressemelding.

Trønderen Haltbrekken har sittet på Stortinget siden 2017. Han har en bakgrunn som mangeårig leder i Norges Naturvernforbund. Før det var han i en årrekke i ledelsen i Natur og Ungdom. Også som stortingsrepresentant har han arbeidet mye med klima- og energispørsmål nasjonalt og internasjonalt.

Flertallet trekker fram at Haltbrekken vil bidra med lederkraft og utfylle ledelsen politisk og organisatorisk. De vektlegger også at han har erfaring med forhandlinger, er sterk i debatter og synlig i mediene.

- Lars har et bredt nettverk i miljøbevegelsen. Både som leder av Naturvernforbundet og som stortingsrepresentant for SV har naturvern og klimakamp stått sentralt for Lars, og han har lenge vært en viktig brobygger mellom naturvern- og klimahensyn, skriver de.

Ny stemme

Hussein ble valgt inn på Stortinget i 2021. Hun sitter i helse- og omsorgskomiteen, og er partiets helsepolitiske talsperson. Hun har bakgrunn fra Somalia. I tillegg til politikken, har hun en bakgrunn som vernepleier, fra Nav og fra barnevernstjenesten. Mindretallet viser til at hun har klart å profilere seg i mediene og i debatter.

– Hun ble historisk som første stortingsrepresentant med afrikansk bakgrunn. Det er ikke opplagt at en som kommer som tiåring fra Somalia til Norge, og som vokser opp på Stovner, skal ende opp som vara til Stortinget, sentralstyremedlem og stortingsrepresentant, skriver mindretallet.

De mener Hussein representerer en ny stemme. SV trenger nye profiler i ledelsen om det skal kunne breie ut partiet og nå nye velgere, argumenterer de.

– Marian vil representere og supplere dagens ledelse med en helt annen erfaring, og det mener vi norsk politikk trenger, skriver mindretallet.

Skogholt viser til at valgkomiteen har tatt hensyn til geografi, kjønn, kunnskap og en balanse mellom erfaring og nye folk i sin innstilling.

Valget av ny ledelse skal skje på SVs landsmøte 17–19. mars. Det vil da bli satt ned en ny valgkomité som skal levere den endelige innstillinga som landsmøtet skal stemme over.