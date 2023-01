Planla koranbrenning i Finland – stoppet av loven

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Kringkasteren Yle melder at det var planer om en koranbrenning i Finland i forrige uke, tilsvarende høyreekstremisten Rasmus Paludans aksjon utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm. Politiet fikk vite om planene via sosiale medier og kontaktet deretter arrangøren.

– Vi var i kontakt med dem og opplyste om at dette ikke er lov i Finland, sier visepolitimester i Helsingfors, Heikki Porola. Loven beskytter trossamfunn mot blant annet støtende og truende atferd.

Demonstrasjonen ble gjennomført uten brenning av noen hellig skrift, opplyser Yle.

Porola sier det ikke er uvanlig at finsk politi på forhånd diskuterer demonstrasjoner med arrangørene for å sikre at de vil holde seg innenfor loven.