Undersøkelse: Nordmenn har liten tro på at verden blir bedre

Undersøkelsen er utført av Norstat for Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid. Og tallene tyder på at pessimismen rår:

* 64 prosent tror at levekårene for verden blir verre i 2050, og bare 16 prosent har tro på forbedringer

* 58 prosent tror utviklingslandene vil få det verre.

* 46 prosent tror at vi i Norge vil få det verre, mens 33 prosent tror vi verken får det bedre eller verre.

* 35 prosent svarer at de tror levekårene blir verre for «deg selv og dine nærmeste». Den største gruppen (39 prosent) tror det verken blir bedre eller verre.

Drøyt 1.100 personer deltok i undersøkelsen, som ble gjort i november.

– Nedslående

– Det er nedslående at nordmenn er såpass pessimistiske, særlig at de unge mangler troen på framtiden, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

I desember 2019, rett før pandemien, svarte om lag tusen personer på spørsmålet «Hvor godt liv tror du at du vil ha om 10 år?». Også den undersøkelsen ble utført av Norstat, men for ABC Nyheter. Da svarte 33 prosent at de trodde de vil få det litt eller mye bedre. I Norads undersøkelse svarer bare 23 prosent at de selv eller deres nærmeste vil ha det bedre i 2050 enn i dag.

Selv om undersøkelsene ikke er like, kan svarene tyde på at folk har mindre tro på en god framtid enn før.

Solhjell forsøker likevel å se etter lyspunkter.

– Selv er jeg en realistisk optimist. Menneskets natur er å finne løsninger, og historien viser at internasjonalt samarbeid har ført fram før, senest under pandemien, sier Solhjell.

Krig og ulikhet bekymrer

Det er særlig krig og konflikter som bekymrer folk, ifølge Norads undersøkelse. 74 prosent er enten svært bekymret eller ganske bekymret for dette. 62 prosent er bekymret for økte forskjeller, mens klimaendringer kommer på tredjeplass. 58 prosent er svært eller ganske bekymret for det.

Halvparten av de spurte er bekymret for atomkrig, en trussel som har kommet høyere på agendaen igjen etter Russlands invasjon i Ukraina i fjor.

Internasjonalt samarbeid

I undersøkelsen har man også spurt om troen på at internasjonalt samarbeid vil løse problemene. Av de internasjonale truslene de har blitt spurt om, har flest (71 prosent) tro på at samarbeid kan løse krig og konflikter. Men bare 36 prosent tror at samarbeid kan løse de økte forskjellene mellom fattige og rike.

Norad legger fram undersøkelsen i forbindelse med at de arrangerer en konferanse i Oslo tirsdag. Under tittelen «Human/Nature» samles internasjonale eksperter, politikere, klimaaktivister og ledere fra FN, WTO og Verdensbanken for å diskutere hva som skal til for å redusere fattigdom i verden og samtidig forhindre klimakrise og naturtap.

(©NTB)