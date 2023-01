Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Det er samfunnsdebattanter som får trusler og større mengder hets, som MDG-politikeren nå vil gi Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mulighet til å beskytte. Deriblant ungdoms- og lokalpolitikere.

Med dagens lovverk har PST bare mandat til å beskytte nasjonale myndighetspersoner. Det vil si regjeringen, stortingsrepresentanter, høyesterettsdommere og kongefamilien.

– Jeg har jo opplevd dette fra begge sider. Jeg vet at forskjellen er så utrolig stor mellom beskyttelsen og støtten du får som lokalpolitiker og som stortingsrepresentant, sier Lan Marie Nguyen Berg til Vårt Land.

Nå vil Miljøpartiet De Grønne (MDG) altså «utvide mandatet til PST, slik at de kan følge opp og iverksette sikkerhetstiltak» også for samfunnsdebattanter.

Tiltaket inngår i et større forslag for å bekjempe hets og hatytringer, som Berg skal fremme i Stortinget til uka. Målet er å hindre at viktige stemmer skremmes til taushet.

– Jeg har tenkt på å fremme disse forslagene i mange år, betror hun.

Peker på Shabana Rehman og Sumaya Jirde Ali

Avdøde Shabana Rehman og dikter Sumaya Jirde Ali er eksempler på samfunnsdebattanter, som kunne trengt hjelp fra PST, mener Berg.

Det er Vårt Land som spør om Sumaya Jirde Ali kunne vært en kandidat. Hun har holdt en lav profil og sluttet som Fett-redaktør etter at hun fortalte om episoden med komiker Atle Antonsen på Bar Bocca i Oslo.

– Presset hun har stått i over mange år, har vært vanvittig. Jeg vet av egen erfaring at det føles ensomt, fordi det så å si ikke tilbys noe oppfølging, sier Berg.

Hun er bekymret for at stemmer med minoritetsbakgrunn, som bryter lydmuren i den offentlige samtalen, ofte trekker seg tilbake igjen med tiden.

Nylig avdøde Shabana Rehman er et unntak, mener MDG-profilen:

– Mange opplever trusler og hatytringer over tid – sånn som Shabana Rehman. Hun sto også utrolig alene i en utsatt posisjon store deler av livet sitt. Prisen hun betalte for å bruke ytringsfriheten sin og reise viktige debatter, var høy.

Dette er MDG sitt PST-forslag

MDG sitt forslag gjelder særtilfellene, som rammes hardest av «trusler og større mengder hets fordi de har ytret seg». Tanken er at PST selv skal utøve skjønn.

– For noen kan dette gi trygghet. Da må PST få utvidet mandat til å vurdere hvem som kan trenge oppfølging og sannsynligvis noe mer midler, sier MDGs medlem i finanskomiteen på Stortinget.

Berg har også lokal- og ungdomspolitikere i tankene med forslaget. Hun viser blant annet til hets og trusler mot AUF-profiler i årene etter Utøya-terroren.

Kjente seg alene i tiden som Oslo-byråd

For Berg er tematikken personlig. Som byråd for miljø og samferdsel i Oslo fra 2015 til 2021, sto hun i noen av byens mest opphetede debatter.

For eksempel om bompenger, bilisme og byutvikling. Med det kom også flommen av meldinger og kommentarer. Selv om Berg satt i en maktposisjon i hovedstaden, kjente MDG-toppen seg alene:

– Jeg kjente meg utrygg, for vi fikk svært lite info og ingen hadde ansvar vurdere sikkerheten min. Det unner jeg ingen, men jeg vet at mange opplever det samme, sier hun.

Jeg satt mye innendørs når jeg ikke var på jobb. — Lan Marie Berg (MDG)

Den daværende byråden måtte selv overvåke, sortere og vurdere hva som var trusler, hat og hets. En umulig oppgave, ifølge henne selv.

Fra politiet var beskjeden at Berg selv måtte møte opp på stasjonen for å anmelde – ytring for ytring.

– Det føltes feil, fordi jeg var byråd for alle i Oslo, trusler var rettet mot meg som offentlig skikkelse, og fordi jeg følte ubehag ved å anmelde noen på politistasjonen. Men det var ingen annen måte å få politiet til å vurdere min konkrete situasjon. Det var systemet jeg ble henvist til over flere år som byråd, minnes hun.

Truende situasjoner i taxi: – Satt mye innendørs

Situasjonen slet på menneskene rundt henne, forteller MDG-toppen. Ikke bare familien, men også rådgiverne hennes på Rådhuset.

– De sto i en uholdbar situasjon, hvor de følte på et ansvar for å ivareta min sikkerhet. Dette påvirker så mange, sier hun.

Først flere år etter at hun ble byråd, fikk Berg en samtale med politiet og PST for å få praktiske råd.

– Men rådene de ga meg, innebar at jeg ikke hadde noen personlig frihet. Jeg ble anbefalt å ikke ta offentlig transport. Det føltes også utrygt å ta taxi, fordi jeg i en periode opplevde flere truende situasjoner. Det gjorde at jeg satt mye innendørs når jeg ikke var på jobb, utdyper politikeren og blir stille.

Fikk låne ordfører Marianne Borgens bil

Etter hvert ble Rådhuset og politiet enige om et system der Oslo kommune kunne anmelde trusler på vegne av Berg. MDG politikeren fikk også i perioder låne ordfører Marianne Borgen sin tjenestebil.

– Det hjalp, men for å komme dit måtte jeg bruke kontaktnettet mitt for å få informasjon om hva slags tiltak jeg kunne be om og hvordan jeg burde gå fram, sier Berg.

– Jeg er så takknemlig for den hjelpen jeg fikk av blant annet Hadia Tajik, av Antirasistisk Senter og andre med innsikt i PSTs tiltak, utdyper hun.

PÅ STORTINGET: Lan Marie Nguyen Berg understreker at endringen i PSTs mandat må utredes først. MDG foreslo våren 2021 samme tiltak i en merknad i en innstilling. (Guro Asdøl Midtmageli)

Alt endret seg i 2021

Da Berg ble valgt inn på Stortinget i 2021, endret alt seg. Ansvaret for å vurdere sikkerheten hennes ble løftet over til PST.

Høsten samme år merket hun hvordan systemet tok tak i noe hun hadde opplevd.

– PST gjorde en trusselvurdering, kom med tiltak og råd, og har fulgt meg opp. De har gitt info til meg og familien min, som vi ikke har fått før. Det har gitt alle rundt meg større trygghet, sier hun i dag.

I oktober 2021 bekreftet Berg overfor Dagbladet at hun har fått livvakter.

---

MDG sitt forslag

MDG foreslår flere tiltak for et tryggere ytringsrom enn å utvide PST sitt mandat:

«Tilføre nok midler til politiets nettpatrulje» og å «styrke politiets meldetjeneste for hatefulle ytringer».

«Regulere bruk av sosiale medier i en egen lov» med et redaktøransvar for algoritmer, innholdsvisning og reklame.

Tydeliggjøre straffelovens § 185 («rasismeparagrafen»), slik Ytringsfrihetskommisjonen har anbefalt. Gå for ordlyden i kommisjonens alternativ to.

---

Demokratisk problem?

Nå håper MDG-profilen på støtte fra andre partier i Stortinget.

– Er forslaget ditt et nederlag for demokratiet? I Norge skryter vi av at vi kan møte våre politiske ledere på butikken eller bussen.

– Norge er fortsatt et annerledesland der og jeg ønsker ikke å male et skremmebilde. Men dagens system ivaretar ikke alle tilfeller og vi trenger større fleksibilitet for PST, svarer Berg.

Det demokratiske problemet er stemmene som skremmes ut av debatten, eller som vi ikke vet at vi går glipp av, mener hun.

– Folk med minoritetsbakgrunn er spesielt utsatt. Det er nettopp stemmene vi ikke er vant til, som vi trenger flere av, sier Berg.