Paven presiserer uttalelse: Homofili er ikke en synd

I et intervju med nyhetsbyrået AP tidligere denne uken uttalte pave Frans at homofili ikke er en forbrytelse. Han kom også med uttalelser som kunne forstås som at han mente det likevel er en synd.

– Jeg vil understreke at det ikke er en forbrytelse å være homo, og også understreke at kriminalisering av homofili verken er bra eller rettferdig, skriver paven i et brev til pater James Martin, som er redaktør for et katolsk tidsskrift.

Det han imidlertid mener er en synd, er seksuelle handlinger utenfor ekteskap.

– Da jeg sa det var en synd refererte jeg simpelthen til katolsk lære, altså at sex utenfor ekteskap er en synd, skriver Den katolske kirkens overhode.

– Selvfølgelig må man vurdere omstendighetene, som kan redusere eller utelukke skyld, legger han til.

I AP-intervjuet sa paven at katolske biskoper som støtter kriminalisering av homofili, må gjennom en omvendelsesprosess.

Dette budskapet gjentar han i brevet.

– Det er forståelig at nyanser av det jeg sa i den muntlige samtalen forsvant i det skriftlige manuset. Men jeg vil si til enhver som støtter kriminalisering av homofili, at de tar feil.