Tidligere Ap-topp sier helseminister Ingvild Kjerkol må gå av: - Liker ikke tonen om eldre

«Det er lite hyggelig å formidle dette jeg nå gjør. Men nå mener jeg at tiden er inne for å - av ulike og ganske mange årsaker å skifte ut vår helseminister».

Det skriver den tidligere Ap- og LO-topp, Svein Fjellheim, på sin Facebook-side sent onsdag kveld.

Han er kritisk til måten partifelle og helseminister Ingvild Kjerkol har kommentert og møtt utfordringene i eldreomsorgen.

«Behandlingen av de eldre generelt og måten de blir behandlet på er en enorm utfordring som jeg ikke synes hun har taklet godt nok», skriver Fjellheim i sitt innlegg.

Vårt Land har bedt om en kommentar fra Ingvild Kjerkol, men ministeren ønsker ikke kommentere Facebook-utspillet, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet til Vårt Land.

Til NRK sa helseministeren nylig at folk må planlegge egen alderdom i større grad enn før.

Svein Fjellheim var statsminister Jens Stoltenbergs egen statssekretærer i nesten hele den rødgrønne regjeringstiden. F.v.: Statsminister Jens Stoltenberg, statssekretær Svein Fjellheim og politisk rådgiver Sindre Fossum Beyer under et Fellesforbundets representantskapsmøte Foto: Berit Roald / NTB (Berit Roald/NTB)

Kritisk søkelys mot eldreomsorg

Svein Fjellheim var en av Jens Stoltenbergs statssekretærer ved Statsministerens Kontor (SMK) gjennom flere år i den rødgrønne regjeringen.

Facebook-posten der han ber helseminister Kjerkol gå av kommer noen uker der media har rettet søkelyset mot skral tilstand i eldreomsorgen.

NRK Brennpunkts dokumentarer avdekket blant annet kritikkverdige forhold i hjemmetjenesten og på sykehjemmene.

Ingvild Kjerkol gjestet nylig NRKs Politisk Kvarter for å kommentere forholdene i eldreomsorgen. Da sa helseministeren at folk «må gjøre mer for å planlegge for en alderdom»

Bakteppet er, enkelt sagt, at vi blir lever stadig lenger og begrenset kapasitet i eldreomsorgen.

– Den livsstandarden vi hadde da vi var yngre er kanskje ikke den som hjelper oss i det øyeblikket helsa skranter og vi trenger hjelp, sa helseministeren til statskanalen.

Fjellheim vil ikke snakke om eget oppgjør med Kjerkol

Svein Fjellheim trekker i sitt innlegg fram Kjerkols måte å kommentere behandlingen av de eldre på, som sin viktigste begrunnelse for at hun bør gå av.

Men han ymter også om «ulike og ganske mange årsaker til å skifte ut vår helseminister».

På spørsmål fra Vårt Land om han ønsker å utdype hva han legger i «ulike årsaker», svarer Fjellheim at han ikke ønsker å forklare noe mer enn posten sier.

Kjerkol: – Eldreomsorgen ikke god nok

Torsdag – dagen etter at Svein Fjellheim kom med sin kritikk på Facebook – gjentok Ingvild Kjerkol i VG at hun mener folk må tenke over og planlegge egen alderdom:

– De siste dagers oppslag i ulike redaksjoner viser at eldreomsorgen ikke er god nok overalt. Det betyr at regjeringen, staten og kommunene må bidra sammen slik at vi når målene om en trygg og god alderdom. Det er et viktig lagarbeid, sier helseministeren, sier hun til avisen.

Saken oppdateres.