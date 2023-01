Lillesand kommune må møte i retten i rasisme-sak

Det skriver Utrop.

Saken går tilbake til sommeren 2020 hvor en av de tre søstrene skrev et Facebook-innlegg om at de hadde vært utsatt for mobbing og rasisme på skolen.

Saken fikk mye medieomtale, og etter hvert ble Statsforvalteren (daværende Fylkesmannen) koblet inn. De konkluderte med at skolen ikke hadde «oppfylt aktivitetsplikten for å sikre et trygt og godt skolemiljø». Det ble også konkludert med at skolen ikke hadde undersøkt saken godt nok eller satt inn gode nok tiltak for søstrene.

Nå er Lillesand kommune stevnet for retten for ikke å ha gitt den lovpålagte undervisning og trygghet for de tre søstrene.

Lillesand-ordfører Einar Holmen-Horven har ikke besvart Utrops henvendelser.

– Dette er en vanskelig sak å kommentere i all hast. Det er en umulig deadline å svare i dag, så den klarer jeg ikke kommentere nå. Dette er en vanskelig sak for oss å uttale oss om, så det er dumt å forhaste et svar, sier kommunedirektør Guri Ulltveit-Moe til Utrop.