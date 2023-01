Hundrevis av mindreårige asylsøkere forsvinner i Storbritannia

13 av barna som har forsvunnet er under 16 år gamle, og 88 prosent av dem er albanere, opplyste Jenrick i Parlamentet tirsdag.

Ifølge avisa The Observer blir unge asylsøkere «kidnappet» av kriminelle bander utenfor et hotell som fungerer som mottak i Brighton sør i England.

– Barn blir bokstavelig talt plukket opp utenfor bygningen, forsvinner og blir ikke funnet igjen. De blir hentet fra gata av menneskehandlere, sier en kilde som jobber for selskapet Mitie som driver mottaket.

Politiet i Sussex sier at de ikke har mottatt rapporter om slike bortføringer i Brighton, men at to menn ble pågrepet i mai i fjor, mistenkt for å være menneskesmuglere. Det ble funnet tre mindreårige i bilen de kjørte.

Ifølge Jenrick har 440 mindreårige asylsøkere forsvunnet siden juli 2021, til tross for betydelig sikkerhet ved hotellet i Brighton. Mange av dem er siden sporet opp, men 200 er fortsatt vekk.

Politiet mottar hvert år over 200.000 meldinger om mindreårige som er savnet fra institusjoner i England og Wales, viser tall fra myndighetene.

