Canada betaler milliarder i erstatning til ofre for internatskoler for urfolk

Summen, som tilsvarer drøyt 20,5 milliarder kroner, stammer fra et forlik i et søksmål fra 324 ulike urfolkssamfunn. Pengene skal plasseres i et ikke-kommersielt, selvstendig fond for å «revitalisere urfolks utdanning, kultur og språk og støtte de overlevende i å få kontakt med sin kulturarv» heter det i en pressemelding.

Fra sent 1800-tall og helt inn på 1990-tallet sendte canadiske myndigheter rundt 150.000 urfolksbarn med tvang til 139 ulike internatskoler. De ble i hovedsak drevet av Den katolske kirke og sørget for at de mistet kontakt med familier, språk og kultur.

Mange led under seksuelle og andre fysiske overgrep, og man regner med at tusenvis døde av sykdom, feilernæring og generell vanskjøtsel. En kommisjon oppnevnt av regjeringen kalte systemet i 2015 for «kulturelt folkemord».

I 2021 begynte man å finne hundrevis av umerkede graver rundt de gamle skolebygningene, noe som brakte arven fra systemet fram i lyset. Pave Frans reiste til Canada i fjor for å beklage overgrepene, en gest mange overlevende kun så på som et lite steg i riktig retning.

– Det har tatt Canada altfor lang tid å erkjenne folkemordet de begikk og den kollektive skaden internatskolene gjorde mot våre urfolksnasjoner. Det er på tide at Canada ikke bare anerkjenner dette, men gjør om på det sammen med oss. Dette forliket er et godt første skritt, sier urfolkslederen Garry Feschuk i en pressemelding.

