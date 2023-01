Oslo Ap vil ha Raymond Johansen som byrådsleder i fire nye år

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Under Arbeiderpartiets program og nominasjonsmøte lørdag ble det klart at Raymond Johansen blir sittende som partiets kandidat til byrådsleder.

Johansen har sammen med Rina Mariann Hansen stått på henholdsvis første- og andreplass på det endelige listeforslaget fra nominasjonskomiteen som ble offentliggjort tirsdag 10. januar.

– Jeg takker for tilliten, og er stolt og ydmyk over å bli valgt, sa Johansen da han ble applaudert oppe fra talerpodiet.

Vil satse på de unge og de eldre

Johansen uttrykte sympati for at unge og studenter hadde funnet seg pusterom da pandemien sto på som verst.

– Noe som gjør meg som leder bekymret er at flere unge har mistet troen på fremtiden. Hvor skal deres plass være? Et av våre viktige oppdrag neste periode er en massiv satsing på de unge.

Noen av tiltakene som ble presentert er blant annet rekruttreing av flere ansatte i skolen, å sørge for en videregående skole hvor flere fullfører og å utvide sommerjobbordninger til å bli deltidsjobber hele året.

– Slik kan de unge få en fot innenfor arbeidslivet, sa Johansen.

Han rettet oppmerksomhet mot blant annet å øke bemanningen på flere arenaer som ved helsestasjoner for ungdom, og for de eldre som bor på pleiehjem.

– Det er en utfordring og en kjerneoppgave for Oslo. Uansett utfordringene, er vi nødt til å løse det.

– Eldreomsorgen er en av, om ikke den viktigste sakene i tiden fremover.

Roset byens mangfold

Kommunen har tatt imot rundt 2.000 ukrainske flyktninger, og Johansen understreket at Oslo kommer til å ta inn flere, etter hvert som behovet oppstår og den russiske krigføringen i Ukraina fortsetter.

– Oslo har folk fra over 220 nasjonaliteter og folk fra over hele Norge med ulike erfaringer. Oslo er en by med alle verdens religioner, skeive i alle farger og fasonger og borgere med alle mulige funksjonsnedsettelser. Det gjør Oslo til Oslo.