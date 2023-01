Nye meldinger om skyting i Stockholm

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Den siste skyteepisoden skjedde i bydelen Hammarbyhöjden lenger øst i byen. Ifølge avisen Aftonbladet skal politiet ha fulgt etter en bil som deretter krasjet. To personer skal være pågrepet.

Tidligere på kvelden ble det skutt mot inngangsdøren til en leilighet i Fruängen. Politiet opplyser at det befant seg personer inne i leiligheten, men at ingen ble skadd. Ingen er så langt pågrepet for denne skyteepisoden.

Det har vært mange voldsforbrytelser i den svenske hovedstaden den siste tiden, og politiet har besluttet å erklære en såkalt særskilt hendelse. Det innebærer noe som ordinær politivirksomhet ikke er tilrettelagt for, og derfor må håndteres med for eksempel ekstra mange politifolk eller spesialkompetanse.

Natt til fredag ble det skutt mot en leilighet i Farsta sør i Stockholm. Natt til torsdag var det to skytinger mot leiligheter i ulike deler av Stockholm, og torsdag kveld skjedde det en eksplosjon i et trapperom i Årsta.