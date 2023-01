Kondolanser fra pave Frans etter kirkeangrep i Kongo

Det var søndag at en bombe eksploderte midt under et møte i en pinsemenighet i byen Kasindi i den voldsherjede provinsen Nord-Kivu øst i Kongo.

Angrepet skjedde bare to uker før pave Frans reiser på et tredagers besøk til Kongo.

Ifølge den kongolesiske regjeringen sto militsen ADF bak angrepet. IS hevder at gruppa er organisasjonenes fløy i Sentral-Afrika, og har via nettstedet Aamaq oppgitt at bomben ble plassert i kirken og utløst da folk var samlet til bønn.

– Pave Frans uttrykker sin medfølelse og nærhet til familiene som er hardt rammet av denne tragedien, står det i et telegram til pastoren Andre Bokundoa-Bo-Likabe, som leder Kristi kirke i Kongo.

Paven skal etter planen ankomme Kongos hovedstad Kinshasa 31. januar. Opprinnelige skulle reisen ha funnet sted i juli, da også med et besøk i Goma øst i landet. Men på grunn av en ny angrepsbølge i området, der 120 væpnede grupper kjemper om makt og ressurser, har paven valgt å avlyse denne delen av turen.