Da moren så bildet hennes på TV fikk Noura juling

De spilte fotball, basketball og drev med boksing. Så kom Taliban. For 20 år gamle Noura ble livet snudd på hodet etter at Afghanistans nye regjering forbød kvinner å gå på skole og drive med idrett.

Men allerede som 13-åring fikk hun kjenne på at jenter i det sentralasiatiske landet ikke hadde samme muligheter som jevnaldrende gutter på Afghanistans sportsarenaer.

Skjulte idretten

Noura føler seg knust etter forbudet.

– Jeg er ikke den samme personen lenger. Siden Taliban kom, har jeg følt meg død, sier 20-åringen til nyhetsbyrået AP.

Hun forteller at hun har møtt motstand hele livet når det kommer til å drive med sport. Da hun var liten flyttet foreldrene hennes fra landsbygda til en av Kabuls fattige forsteder. Da hun var 9 år ble fotballtalentet hennes oppdaget mens hun lekte med ballen sammen med guttene i gata der hun bodde.

En lokal fotballtrener oppdaget niåringen. Han oppmuntret henne til å bli med på organisert trening. Kun faren hennes fikk vite om Nouras hemmelige idrettsliv.

For meg var den dagen vond og begynnelsen på verre dager — Noura (20)

Så skjedde det som ikke skulle skje. Noura var 13 år da navnet og bildet hennes ble vist på TV fordi hun var en av de aller mest talentfulle spillerne i området i sin aldersgruppe.

APTOPIX Afghanistan Women Athletes Photo Gallery BOKSER: Hun får ikke drive idrett lovlig fordi Taliban har lagt ned forbud. Likevel driver denne jenta og svært mange andre med ulike sporter i det skjulte. (Ebrahim Noroozi/AP)

– Jeg ble slått

– Over hele verden er det sånn at når en jente blir berømt, og bildet hennes vises på TV, er det en god dag for henne og hun veldig lykkelig, forteller hun.

Slik var det ikke for Noura.

– For meg var den dagen vond og begynnelsen på verre dager.

Moren ble rasende. Hun slo henne og ropte at hun måtte slutte med fotballen fordi jenter ikke hadde lov til dette. Likevel fortsatte hun i det skjulte, bare for å oppleve at moren igjen ga henne juling da laget hun spilte på vant en nasjonal turnering. Navnet og bildet hennes kom nemlig på TV igjen.

Hun snek seg til premie-seremonien til tross for morens sinne. Der brøt hun ut i gråt. Det var ikke av glede.

– Bare jeg visste hvorfor jeg gråt. Jeg gråt fordi jeg følte meg ensom og på grunn av det harde og vanskelige livet jeg følte jeg levde.

---

Taliban

Islamsk fundamentalistisk bevegelse etablert av eksil-afghanere i Pakistan under borgerkrigen i Afghanistan på 1990-tallet, med støtte fra pakistansk etterretning. Grep makten i Afghanistan i 1996.

Støttes hovedsakelig av den største etniske gruppen i landet, pashtunerne.

Styrtet av en allianse av USA-støttede krigsherrer i 2001.

Startet deretter en geriljakrig mot Afghanistans regjeringsstyrker og de vestlige soldatene i landet.

Ble i mange år ledet av mulla Omar, som døde i 2013. Dødsfallet ble først kjent to år senere.

Akhtar Mansour overtok som leder, men ble drept i et amerikansk bombeangrep i 2016.

---

Rammer hjelpearbeid

Sent i desember i fjor varslet flere norske og internasjonale hjelpeorganisasjoner at de var tvunget til åsette hjelpearbeidet i Afghanistan på pause. Blant dem er Kirkens Nødhjelp. Hovedgrunnen til dette er landets Taliban-regjering. Den bestemte seg nemlig for å forby kvinnelige hjelpearbeidere.

– Kirkens Nødhjelp har siden 26. desember satt de deler av arbeidet i Afghanistan som lar seg suspendere, på pause med unntak av umiddelbart livreddende aktiviteter, fram til vi har klarhet i hva dette faktisk betyr for oss, sa generalsekretær Dagfinn Høybråten i en pressemelding sendt ut etter at forbudet ble kjent.

Det siste dekretet som forbyr kvinner å arbeide for internasjonale eller nasjonale, ikke-statlige organisasjoner i Afghanistan, begrenser ikke bare kvinners rettigheter ytterligere – det vil også koste liv — Fatima, lærer og hjelpearbeider for Redd Barna

En av dem som ikke får jobbe er læreren Fatima. Hun har i lang periode arbeidet som lærer for Redd Barna i landet.

I et leserinnlegg i Vårt Land går hun kraftig ut mot Taliban:

– For litt mer enn en uke siden forbød Taliban meg å jobbe for Redd Barna. Jeg arbeider som lærer og elsker jobben min mer enn noe annet i verden. Men fordi jeg er kvinne, ble jeg nektet å jobbe. Jeg ble sjokkert. Forbannet. Hjerteknust. Elevene våre er midtveis i eksamensperioden sin. Nå får de ikke fullført alle eksamenene sine, hvilket betyr at de kanskje ikke får muligheten til å fortsette utdanningen sin, skriver hun:

– Det siste dekretet som forbyr kvinner å arbeide for internasjonale eller nasjonale, ikke-statlige organisasjoner i Afghanistan, begrenser ikke bare kvinners rettigheter ytterligere – det vil også koste liv.

Flere problemer

20 år gamle Noura har sluttet med fotballen, men hun har ikke lagt all sport på hylla. Nå har hun startet med boksing. Kranglene med moren endte med at Nouras fotballutstyr ble brent. Men nå har moren forstått hvor viktig det er for henne å drive med fysisk aktivitet og idrett.

Men heller ikke boksekarrieren har vært uten problemer.

– Den dagen Taliban marsjerte inn i Kabul, ringte treneren min til mamma fordi han ville at jeg skulle forlate Afghanistan, sier hun til AP.

Ifølge 20-åringen fikk hun aldri den beskjeden fordi moren ikke ønsket at hun skulle dra.

Tre måneder senere skal en representant for Taliban ha ringt familien hennes med trusler fordi hun hadde fortsatt med å drive sport til tross for forbudet landets regjering hadde bestemt.

– Verden ble et mørkt sted for meg.