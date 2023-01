Bjørgvin bispedømmeråd vil ha Jepsen

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Det kommer fram på Den norske kirkes nettsider.

Bispedømmerådet i Bjørgvin hadde møte torsdag 12. januar og leverte sin innstilling med Ragnhild Jepsen på førsteplass, Sunniva Gylver som andrevalg og Kjersti Gautestad Norheim som sistevalg.

Vemund Atle Øiestad, bispedømmerådsleder i Bjørgvin, vil si «minst mulig om dette», når Vårt Land ringer torsdag kveld. Han stoler på at alle kandidater er klare til å gjøre en god jobb.

– Rangeringen får tale for seg selv. Vi har rangert de sånn, men sier ikke noe om hvordan rådet stemte.

– Hvorfor ikke?

– Vi har bestemt oss for å gjøre det sånn. Det er vanlig praksis. Vi hadde en god og ryddig samtale, men vi holder det for oss selv hvordan samtalen var.

Ikke avgjort

Biskopene skal uttale også uttale seg om hvem de ønsker som biskop.

Innen 19. januar skal de hver for seg komme med en anbefaling og begrunnelse for hvem de mener er best skikket av de tre kandidatene, ifølge Bjørgvin bispedømme.

Deretter intervjuer Kirkerådet alle de tre kandidatene, og utnevner en av dem til biskop, under møte i Kirkerådet 9-10. februar.

[ Slik svarer bispekandidatene på fem betente spørsmål ]

Uansett historisk

Sist uke ble det klart at det bare var Jepsen, Gylver og Gautestad Norheim som stod igjen som kandidater til å bli Bjørgvins neste biskop.

Det betyr at Bjørgvin bispedømme for første gang i historien får en kvinnelig biskop. Kirkerådet har heller aldri før hatt bare kvinner å velge mellom i valget av ny biskop.

Ragnhild Jepsen kommer fra Ål, og har arbeidet som domprost i Nidaros siden 2011. Før det arbeidet hun som sokneprest i domkirka i fem år. Jepsen tok teologisk embetseksamen i 1995.

Sunniva Gylver arbeider som sokneprest i Fagerborg menighet på Bislett i Oslo. Gylver er blant annet kjent som TV-prest og forfatter, samt en av bidragsyterne til andaktsprogrammet Plussord. Hun er også spaltist i Vårt Land.

Kjersti Gautestad Norheim kom inn som en sjette kandidat da hun ble etternominert i desember. Det vil si at hun fikk de 100 underskriftene man trenger for å ta i bruk bestemmelsen om supplerende nominasjon, altså bispenominasjoner utenfor bispedømmerådet.