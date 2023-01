Atomuttalelse fra Sør-Koreas president vekker oppsikt

Saken ble nevnt på et regjeringsmøte der representanter for forsvars- og utenriksdepartementet deltok. I samtale med forsvarsminister Lee Jong Sup sa president Yoon Suk Yeol at freden på Koreahalvøya bare kan opprettholdes gjennom styrke.

– Hvis trusselen fra Nord-Koreas atomprogram blir større, kan vi stasjonere taktiske atomvåpen her i Sør-Korea eller ha atomvåpen selv, sa Yoon.

Sør-Koreas president sa videre at historien har vist at land som gjør seg avhengig av en «falsk fred» ikke kan overleve.

– De som søker fred gjennom styrke, vil leve videre, fortsatte han.

Sør-Koreas regjering rykket ut i etterkant og sa at Yoon ikke går inn for å skaffe landet egne atomvåpen. De sier presidenten viste til avskrekkingsstrategien landet samarbeider med USA om, og der USA har lovet å forsvare Sør-Korea med «alle tilgjengelige» militære kapasiteter.