Patriark Kirill ber om julefred i Ukraina

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Det skriver det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

– Jeg, Kirill, patriark av Moskva og hele Russland, oppfordrer alle involverte parter i konflikter om å opphøre ilden og etablere en våpenhvile i jula fra klokka 12.00 6. januar til 24.00 den 7. januar, så ortodokse kristne kan gå i gudstjenester på julaften og på dagen for Kristi fødsel, skriver patriarken i en pressemelding.

Kirilll har selv uttalt flere ganger at han er tilhenger av Russlands invasjon av Ukraina, og sa i oktober at Russlands president Vladimir Putin var innsatt av Gud. Dette har ført til at Den ortodokse kirken i Ukraina kuttet alle bånd til Russland i mai.

I likhet med de fleste andre ortodokse kirker følger den russisk-ortodokse kirken den julianske kalender, som ligger 13 dager etter den gregorianske. Dermed faller julaften 6. januar.