Støre får kritikk for gratulasjon til Israels nye statsminister

– Den tweeten som Jonas Gahr Støre sendte, antyder at man tror noe annet enn det den israelske regjeringen faktisk står for, sier Jørgen Jensehaugen.

Han er forsker ved Institutt for fredsforskning.

Han sikter til en gratulasjon Jonas Gahr Støre har skrevet til den nyvalgte israelske presidenten Benjamin Netanyahu på Twitter.

– Gratulerer med utnevnelsen som statsminister i Israel. Norge fortsetter å støtte fred, stabilitet og sikkerhet i regionen og tostatsløsningen, skrev Støre 29. desember.

Det har skapt reaksjoner.

Misvisende

Jørgen Jensehaugen mener gratulasjonen er misvisende. Han mener den israelske regjeringen har gjort det klart at de ikke ønsker en tostatsløsning.

– De signaliserer at de er entydig imot tostatsløsningen. En tostatsløsning er derfor helt urealistisk, sier Jensehaugen til Vårt Land.

Netanyahus nye regjering består av flere partier som beskrives som ytterliggående. I fjorårets valg vant den nye regjeringen 64 av de 120 plassene i nasjonalforsamlingen Knesset. Halvparten av plassene tilhører Likud, Netanyahus parti. Den andre halvparten ble vunnet av et ytterliggående, religiøst parti som domineres av ultranasjonalistiske bosettere på Vestbredden, i tillegg til to ultraortodokse partier.

I den nye koalisjonsavtalen har regjeringen varslet at en rekke bosetninger som per nå strider mot israelsk lov skal legaliseres. De ønsker også at okkupert land skal annekteres offisielt.

– Regjeringserklæringen til den nye israelske regjeringen gjør det tydelig at de anser at hele Israel kun er jødisk territorium. De spesifiserer også at det innebærer Vestbredden. Det betyr i praksis at regjeringsplattformen ikke gjør det mulig med en tostatsløsning, sier Jensehaugen.

Han er ikke den eneste med dette synet.

– Vi kan slå fast at dette er den mest militante og ytterliggående regjeringen Israel noensinne har hatt. Den vil ikke gå inn i noe som ligner på forhandlinger eller fred med palestinere i den kommende perioden, sa Hilde Henriksen Waage, professor i historie ved UiO til VG da regjeringskoalisjonen ble kjent.

Tostatsløsningen

Tostatsløsningen er betegnelsen på en foreslått løsning av Palestina-spørsmålet som går ut på at det etableres to selvstendige stater - én jødisk (Israel) og én arabisk (Palestina).

Tanken som vokste frem innen internasjonalt diplomati etter første verdenskrig.

Dette er løsningen Israel, palestinske myndigheter og det internasjonale samfunnet sikter mot.

Kilde: Store Norske Leksikon

KONTROVERSIELL: Israels statsminister Benjamin Netanyahu har nylig opprettet ny kongress. Den blir omtalt den mest høyreorienterte kongressen noensinne





Ikke mulig med palestinsk stat

Norge er ikke alene om å fortsatt ønske seg en tostatsløsning.

– Europa håper på det, og USA sier også at de gjør det. Det samme gjør det internasjonale miljøet og palestinerene. Men det er ingenting som tilsier at det er mulig, sier Jensehaugen til Vårt Land.

Han peker på det voksende antallet bosetninger på Vestbredden. Disse samfunnene er ikke anerkjent av internasjonal rett. Det gjør det vanskelig å tilrettelegge for tostatsløsningen.

– Når den innkommende israelske gjerningen gjør det så tydelig at de mener dette er slik det skal være, er det ikke mulig å ha en egen palestinsk stat, forklarer forskeren.

Han mener at det internasjonale samfunnet insisterer på tostatsløsningen fordi de ikke har noen andre reelle alternativ.

– Plan A er en tostatsløsning. Nå er imidlertid den muligheten borte. Så fordi det ikke finnes en plan B, fortsetter de å insistere på plan A, sier Jensehaugen.

MISVISENDE: Jørgen Jensehaugen, forsker på Institutt for fredsforskning mener gratulasjonen til Støre er kritikkverdig. (PRIO)

Avviser kritikken

Kristoffer Thoner, statssekretær ved statsministerens kontor, avviser kritikken fra Jensehaugen.

– Twitter-kommentaren gir uttrykk for at den norske regjeringen støtter en tostatsløsning. Den kan ikke forstås som en tolkning av hva Israels regjeringen mener om dette spørsmålet, sier han.

Ambassadør ved den Israelske ambassaden i Norge, Avraham Nir-Feldklein, mener at slike gratulasjoner er normale mellom statsledere.

– Dette er vanlig praksis mellom land som har diplomatiske forbindelser. Jeg lurer på hvorfor, igjen, noen ønsker å bruke andre standarder når det kommer til Israel, skriver han i en e-post til Vårt Land.

Han mener at måten Støre responderer til gjenvalget er riktig vei å gå.

– Hvis Norge ønsker å bidra til forsoning mellom Israel og palestinerne, er engasjement slik den norske regjeringen har, den rette veien å gå.