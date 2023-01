Høyre vil vurdere grense for antall familiegjenforeninger

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

I Høyres nye program «God integrering gir muligheter for alle» kvesser partiet tonen på et stort knippe felt i integreringspolitikken, men vil også gjøre kommunene mer på hugget for å unngå rasisme. Partiet vil også ha sterkere lut mot negativ sosial kontroll.

I gjeldende stortingsprogram – vedtatt da partiet selv hadde regjeringsansvar – vedtok partiet å «sette et inntektskrav for familiegjenforening på et nivå hvor det er mulig å forsørge familien som kommer».

Nå går Høyre et skritt lenger. Partiet vil nå «vurdere begrensninger i antall familieetableringer og familiegjenforeninger, blant annet for å bekjempe flerkoneri».

Nye plikter for gjenforente

Og de som har ankommet gjennom familiegjenforening, uten rett og plikt til å gjennomføre et introduksjonsprogram, skal nå ha både «rett og plikt til å delta i tilbud i norsk og samfunnskunnskap på linje med personer i asylmottak».

Da partiet våren 2021 vedtok stortingsprogrammet, strammet partiet inn innvandrings- og integreringspolitikken på flere felt. Men det nye programmet utdyper og utfyller nå hverdagspolitikk for et Høyre i opposisjon.

Barn av innvandrere skal ha like gode muligheter til å lykkes i det norske samfunnet som andre — Erna Solberg, leder i Høyre

Titusentall de siste årene

Tall Vårt Land har hentet fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser to tydelige trender: Mens tallet på asylsøkere synker, kommer det mange til landet på familiegjenforening.

I årene 2016–2021 kom det hele 58.100 menn, kvinner og barn til Norge for å bli forent med et familiemedlem som hadde fått oppholdstillatelse.

I fjor kom det 9.500 i månedene januar-oktober.

Stoppe ny bosetting i områder med høy innvandrerandel

– Det er særlig viktig at fattigdom ikke skal gå i arv. Barn av innvandrere skal ha like gode muligheter til å lykkes i det norske samfunnet som andre, sier partileder Erna Solberg.

Høyre vil unngå «opphopning av levekårsproblemer». Partiet vil sikre at flyktninger ikke bosettes i områder med høyere innvandrerandel enn 25 prosent.

Målet er å unngå at mange personer bor i dårlige boliger, har lav inntekt, lav arbeidsdeltakelse og dårlige norskkunnskaper. Slik opphopning av utfordringer kan «bidra til dårligere bomiljø, og kan føre til økt kriminalitet», heter det.

Fritidstilbudet til unge i slike områder skal styrkes. Høyre lover å «gjøre ordningen med fritidskortet nasjonal», men vil vurdere innretningen på ordningen. Dessuten oppfordres kommuner til å samarbeide med private aktører som «klippekortordninger» for å inkludere flere barn og unge i kulturtilbud.

Bydeler med mange innvandrere

Oslo er en by med høy innvandrerbefolkning, særlig i bydeler i øst og sør. Ved inngangen til 2022 bodde det 236.682 personer med en annen landbakgrunn enn norsk i hovedstaden – eller 33,8 prosent av befolkningen, viser tall fra Oslo kommune.

Flest hadde bakgrunn fra Asia, 39,4, mens 18,2 prosent hadde afrikansk bakgrunn. Personer med europeisk land­bak­grunn (utenom norsk) utgjorde 37,4 prosent av innvandrerbefolkningen.

Innvandrerbefolkningen er ujevnt fordelt i Oslo. I bydelene Stovner, Søndre Nordstrand og Alna har over halvparten av befolkningen innvandrerbakgrunn.

BOSETTING: Høyre, her ved leder Erna Solberg og stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth, vil stoppe ny bosetting av innvandrere i områder med høy innvandrerandel.

Også eldre innvandrere skal møte plikter

Høyre vil i dokumentet finne nye verktøy slik at innvandrere «i større grad tar del i det norske samfunnet og kommer ut i jobb».

Men flere plikter rulles ut:

Innføre aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakere, herunder også̊ innvandrere. I første omgang utvides det til sosialhjelpsmottakere under 40 år.

Utvide ordningen med bruk av norskopplæring som aktivitetsplikt til å også̊ gjelde innvandrere over 30 år.

[ Ap vil ha strammere flyktningpolitikk ]

Forventer at kommuner lager planer mot rasisme

Kamp både mot rasisme og sosial kontroll skjerpes i Høyres nye program. Kommunene skal settes i stand til å bidra mer.

Partiet «forventer» at kommunene utarbeider egne planer for å forebygge og bekjempe rasisme og diskriminering. Kommunene skal også «innhente kunnskap om opplevd rasisme og diskriminering i kommunen». Ansatte skal også møte kompetansehevende tiltak på feltet. Og LHBTIQ-personer med innvandrerbakgrunn skal inkluderes i «relevante kommunale planer».