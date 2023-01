KrF forsinket i jakten: Går inn i valgåret uten ny general

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Sent i fellesferien varslet Geir Morten Nilsen at han sluttet som generalsekretær i Kristelig Folkeparti.

Én måned senere hadde han sin siste arbeidsdag etter tre turbulente år. Erling Ekroll ble konstituert som generalsekretær mens KrF jaktet Nilsens etterfølger.

Den opprinnelige søknadsfristen var 29. september viser utlysningen, men en avklaring lar fortsatt vente på seg.

Prosessen trekker ut – Snart halvår uten ny topp

Nå kan Vårt Land melde at jakten på ny general definitivt er forsinket, snart et halvt år etter at Nilsen sa opp.

Det bekrefter langt på vei KrF-nestleder Dag Inge Ulstein, som også leder ansettelsesutvalget:

«Noen offentliggjøring før jul hadde vi nok uansett ikke lagt opp til. Men det er likevel rett at det har tatt lengre tid enn vi først så for oss. Uforutsette ting kan oppstå i løpet av en slik høst», sier han i en SMS til Vårt Land.

Hodejegere i – flere søkere

Ulstein understreker at komiteen har ønsket å gjøre jobben grundig. Den «har gjennomført intervjuer og samtaler med flere sterke søkere», forteller han.

Vårt Land er kjent med at KrFs ansettelsesutvalg har engasjert et hodejegerfirma til å bistå i prosessen.

Mangel på general bremser prosesser

Det betyr at KrF går inn i valgåret uten en fast generalsekretær, som normalt har det øverste lederansvaret for partiets valgkampmaskin.

KrF risikerer at en ny generalsekretær ikke kan ta fatt før til våren, avhengig av oppsigelsestid. Da skal valglister leveres inn og planlegging av valgkamp være godt i gang.

Fraværet av en ny general setter også andre prosesser og ansettelser på vent, skrev Vårt Land i november.

Årsaken er at en ny generalsekretær må få prege laget og organisasjonen han skal lede.

TOPPDUO: KrF mangler også en nestleder etter at Ingelin Noresjø trakk seg for nær et år siden. Enn så lenge må Olaug Bollestad og Dag Inge Ulstein være lederduo. (Erlend Berge)

Ulstein om valgåret: «Det er fullt trøkk»

KrF-nestleder Dag Inge Ulstein mener partiet uansett har kontroll på forberedelsene til valgkampen:

«Vi har dyktige ledere som er konstituert inn i de aktuelle rollene. Liste- og forberedelser til valgkamp er dermed veldig godt ivaretatt. Ingen av de prosessene er satt på vent. Der er det full trøkk», skriver Dag Inge Ulstein.

Sentrale ledere sa takk for seg én etter én

I tiden etter Geir Morten Nilsens avgang har flere viktig personer i KrFs apparat på Stortinget og landskontoret sluttet:

I august sluttet assisterende generalsekretær, Elisabeth Løland, som ble ansett som en mulig etterfølger for Nilsen.

Senere samme måned sa pressesjef Tove Welle Haugland opp.

I november varslet også eks-statssekretær, seniorrådgiver og taleskriver Aksel Jakobsen at han slutter.

Men allerede før Geir Morten Nilsen sluttet var KrF-apparatet slanket, som følge av en omstridt nedbemanning den daværende generalen ledet etter krisevalget høsten 2021.

I november samme år sluttet dessuten KrFs erfarne sekretariatsleder på Stortinget, Geir Arne Servan.

HAR KONTROLL: Erling Ekroll er konstituert generalsekretær i KrF. Han mener organisasjonsarbeidet holder god fart foran lokalvalget. (Erlend Berge)

Ekroll: Avviser at KrF taper slagkraft

Konstituert generalsekretær Erling Ekroll avviser at KrFs slagkraft rammes av mangel på nøkkelfolk på kommunikasjonssiden:

– Det er en kabal vi nå jobber med. I den inngår det blant annet en pressesjef. Men det er viktigere for oss å få på plass den rette personen enn at dette skal skje raskt, sier han.

Ekroll mener KrF holder tidsskjema fram mot lokalvalget i høst. Blant annet med å få lister på plass i flest mulig kommuner innen fristen 31. mars.

– Vi har gode folk i alle avdelinger av partiet og er godt rustet foran den valgkampen vi skal inn i. Partiet er godt i rute med å stille lister i alle deler av landet, sier Ekroll.

Selv om det er ubesatte stillinger i stortingsapparat, viser Ekroll til at KrF har et trainee-program som styrker partiet.