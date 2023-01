Avengers-skuespiller Jeremy Renner i kritisk tilstand etter ulykke

– Vi kan bekrefte at Jeremy er i kritisk, men stabil tilstand med skader han pådro seg i en værrelatert ulykke mens han ryddet snø søndag, sier en representant for Renner til Variety.

– Familien hans er med ham og han får utmerket omsorg, fortsetter representanten.

Det er uklart hva som har skjedd med 51-åringen, men Variety skriver at Renner eier en eiendom i Washoe-fylket i delstaten Nevada, og at dette området ble utsatt for et kraftig snøvær nyttårsaften.

Renner er kjent for å ha spilt karakteren Hawkeye i Avengers-filmene siden 2011. Han har blitt nominert til en Oscar to ganger, for filmene «The Town» og «The Hurt Locker». Renner har også vært innom de populære filmseriene «MIssion: Impossible» og «Jason Bourne».