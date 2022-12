Meldinger om rakettangrep mot flere ukrainske byer

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

I en uttalelse betegner den russiske luftstyrken angrepet som massivt.

– Fiender angriper Ukraina fra mange retninger, med raketter fra fly og fra skip, skriver en talsperson fra Ukrainas luftvåpen i sosiale medier.

Ifølge presidentens rådgiver Mykhaylo Podolyak er mer enn 120 raketter avfyrt.

Torsdag morgen ble det meldt om eksplosjoner rundt i landet, blant annet i Kyiv, Ukrainas nest største by Kharkiv og Lviv i vest-Ukraina.

Mange raketter ble også skutt ned, ifølge ukrainske myndigheter. Og myndighetene i Kyiv har også sagt at forsvarssystemet ble aktivert for å forsvare byen mot luftangrep.

Fem raketter skal være skutt ned over Svartehavet. To skal være skutt ned over Sumy-regionen, som ligger på grensen mot Russland, og i Kyiv skal fragmenter fra en rakett som ble skutt ned ha skadd en bygning og en bil.

Torsdagens angrep er de siste av en rekke rakettangrep mot grunnleggende infrastruktur i Ukraina. Siden oktober har Russland gjennomført slike angrep på ukentlig basis.

Myndighetene i Dnipro, Odesa og Kryvyj Rih har sagt at de har skrudd av elektrisiteten for å begrense skadene hvis infrastrukturen blir angrepet.