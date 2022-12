Mann løslates etter drapssaken i Bergen: – Veldig lettet

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Den siktede mannen i 30-årene har forklart at han bare var et vitne til drapet. Han løslates nå.

– Min klient er veldig lettet. Mest av alt er han lettet over at politiet har fått en bedre oversikt over hva som skjedde, sier mannens forsvarer Erik Johan Mjelde til NTB.

Det var rett etter klokka 13.30 onsdag at politiet ble varslet av AMK om en skadd mann i Løvstakkveien. Han ble erklært død ved ankomsten til sykehuset. To personer, inkludert mannen i 30-årene, ble siktet for drap eller medvirkning til drap.

- Var venner

Tidligere torsdag kunne Mjeldes kollega advokat Morten Grimstad fortelle at dagens avhør hadde gått greit.

– Han hevder at han kun var vitne til det som skjedde, sa Grimstad videre.

Grimstad fortalte at alle de fire personene som var til stede da hendelsen skjedde, var venner.

– De var ikke nære venner, men de var venner. Han er sjokkpreget etter det som skjedde. Det er en grusom opplevelse, sa Grimstad.

Mannen i 20-årene som også er siktet, i saken fremstilles for varetektsfengsling fredag. Han nekter straffskyld.

– Mistankegrunnlaget svekket

Påtaleansvarlig i saken, Sven Arne Dahl-Michelsen, skriver i en pressemelding at det er det er etterforskningen så langt som har ført til løslatelsen.

Mistankegrunnlaget mot mannen i 30-årene er svekket, opplyser han.

Av hensyn til etterforskningen kan ikke politiet gå nærmere inn på hva som er fremkommet i disse undersøkelsene.

Mannen i 20-årene har ennå ikke latt seg avhøre, men han har samtykket til varetektsfengsling.

– Stikkskader

Til Bergens Tidende opplyser kilder at det er opplysninger i saken som tilsier at offeret ble stukket med kniv eller et skarpt redskap.

Til NTB forteller Dahl-Michaelsen at de involverte skal ha vært bekjente, men at han ikke har noe nærmere oversikt over relasjonen mellom dem. Han kan heller ikke si noe om mulig motiv.

Pårørende er varslet

Den døde er en utenlandsk statsborger i 20-årene. Torsdag ettermiddag bekrefter Dahl-Michaelsen overfor VG at mannen er formelt identifisert og at pårørende er varslet.

Bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs ønsker foreløpig ikke å komme med noen kommentar om saken.