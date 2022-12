Tyske medier: Taliban firer på forbudet mot kvinnelige hjelpearbeidere

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Løftet om å fire på forbudet kom fra Talibans økonomiminister Qari Din Mohammed Hanif under et møte med den fungerende lederen for FN i Afghanistan, Ramiz Alakbarov.

Den tyske kringkasteren ARD og nyhetsbyrået DPA har fått tilgang til et referat fra mandagens møte der Hanif sier at Taliban er villige til å gjøre unntak for kvinner som jobber for FN, utenlandske kvinnelige hjelpearbeidere og kvinner i helsevesenet.

Huitfeldt fordømmer

Flyktninghjelpen, Redd Barna, Care og International Rescue Committee varslet søndag at de innstilte virksomheten i landet som følge av kvinneforbudet som ble kunngjort av Hanif i julehelgen. Mandag fulgte også hjelpeorganisasjonene Christian Aid og ActionAid etter.

Millioner av afghanere sto dermed i fare for å miste tilgangen på mat, helsestell, utdanning og andre viktige tjenester.

Norge fordømmer på det sterkeste Talibans opprinnelige beslutning om å nekte kvinner å arbeide for internasjonale og afghanske organisasjoner, ifølge utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Frykter følgene

– Potensielt kan dette dramatisk forverre den humanitære katastrofen Afghanistan befinner seg i, sier hun i en uttalelse til NTB tirsdag ettermiddag.

– Jeg noterer meg rapportene om at Taliban ser på beslutningen på nytt. Kvinnelige arbeidere er svært viktige for å sikre at hjelpen kommer fram, tilføyer utenriksministeren.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Volker Türk, sa tirsdag at Talibans beslutning om å nekte kvinner å arbeide for ikke-statlige organisasjoner, kunne få «fryktelige følger».