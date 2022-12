Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Jeg er dypt bekymret for utviklingen for muslimske palestinere, men også for oss kristne palestinere, sier biskop emeritus Munib Younan til Forsvarets forum.

Younan har virket som biskop i Den evangelisk-lutherske kirken i Jordan og Det hellige land.

Da forsvarsmagasinet møtte ham i Jerusalem, var palestineren tydelig på at han mener det israelske politiske landskapet har beveget seg i en urovekkende retning, og at dette får konsekvenser for områdets kristne befolkning.

– For ikke så lenge siden var tolv prosent av befolkningen i Jerusalem og på Vestbredden kristne palestinere. I dag er det kun én prosent igjen av dem som bekjenner seg til vår kirke og som bor her, sa Younan til Forsvarets forum.

«Drøm om verdighet»

Biskopen mener kristne palestinere hovedsakelig migrerer til USA, Canada og Australia.

En 2020-spørreundersøkelse fra Arab Barometer bekrefter biskopens utspill: Palestinske kristne har langt høyere motivasjon for å migrere enn palestinske muslimer, og de ønsker seg hovedsakelig til Nord-Amerika og Europa.

– Jeg tror ingen kan forestille seg hva mangelen på håp, fremtid eller mulighet for fred og normalitet, gjør med unge mennesker. Dette er normale ungdommer, alle med en drøm om å få leve i verdighet og med muligheter til utdannelse og arbeid, sier biskop Younan til Forsvarets forum.

---

Palestinske kristne

Mellom 1860 og 1914 utgjorde palestinske kristne om lag elleve prosent av den palestinske befolkningen – som på den tiden talte 350.000 mennesker.

Mot slutten av første verdenskrig var 69.000 palestinere kristne, av en befolkning på totalt 616.000.

For fem år siden utgjorde kristne 1,7 prosent av det historiske Palestinas seks millioner innbyggere, spredt utover Israel, Vestbredden og Gaza.

Kilde: Aljazeera

---

– Hvor er Norge?

Etter at statsminister Benjamin Netanyahu gikk seirende ut av det israelske valget i november i år, kom landets politiske partier for få dager siden til enighet om en ny regjering. Det melder BBC. Den nye regjeringen er Israels mest høyrevridde noensinne, skriver den britiske kringkasteren.

Regjeringskoalisjonens partier avviser den såkalte tostatsløsningen, som gjentatte ganger er forsøkt framforhandlet med mål om en fredelig avslutning på Israel-Palestina-konflikten.

Biskop emeritus Younan er redd den pressede situasjonen kan føre til en voldseskalering.

Det som nå skjer på den israelsk-okkuperte Vestbredden har et bakteppe vestlige land, USA, EU og Norge må forsøke å gjøre noe med — Biskop emeritus Munib Younan

– Det som nå skjer på den israelskokkuperte Vestbredden har et bakteppe vestlige land, USA, EU og Norge må forsøke å gjøre noe med. Vi må snakke sammen. I så måte hviler det et stort ansvar også på dere, sier han til Forsvarets forum.

Regjeringen Støre må engasjere seg slik tidligere norske regjeringer har gjort, mener Younan. Gjennom den såkalte Oslo-prosessen på 1990-tallet kom Israel og PLO til enighet om avtaler som skulle skape grunnlaget for fred.

– Hvor er Norge, hvor er Europa? spør biskopen.

APTOPIX Israel Elections VINNER: Likud-partiets Benjamin Netanyahu og kona Sara jubler over valgresultatet i Israel i november. Han er tilbake som statsminister. (Tsafrir Abayov/AP)

Tendens i Midtøsten

Også andre land i Midtøsten tappes for kristne, ifølge svenske Dagen. Avisen melder at da syriske, libanesiske og irakiske kirkeledere møttes tidligere i desember, diskuterte de blant annet hvordan de kan hjelpe kristne med å bli værende i den urolige regionen.

I en felles uttalelse heter det at kirkelederne «fornyet beslutningen om fortsette å tjene folket sitt på faderlig vis, for å (...) stanse migrasjonen som forårsakes av de pågående konfliktene, og de vanskelige politiske, økonomiske og sosiale omstendighetene i verden i dag, som påvirker Midtøsten betydelig».

