Macron fordømmer angrepet i Paris

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Minst tre ble drept da en mann åpnet ild i et kurdisk kulturhus i Paris. Ifølge franske myndigheter gikk mannen målrettet mot utlendinger.

Macron sier at det var et motbydelig angrep mot kurdere. Etter angrepet har det vært sammenstøt mellom kurdiske demonstranter og politiet ved åstedet.

– Frankrikes kurdere har vært mål for et hatefullt angrep i hjertet av Paris. Våre tanker er med ofrene, dem som kjemper for sine liv og deres familier og nærmeste, skriver Macron på Twitter.

Macron takker også politiet for deres mot og ro i situasjonen.

En 69 år gammel tidligere lokfører er pågrepet for angrepet. Han er tiltalt for et angrep mot en migrantleir i desember i fjor og var løslatt i påvente av rettssaken.