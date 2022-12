Drapssaken i Bergen: Etterforskningen vil ta tid

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

De to døde er fortsatt ikke formelt identifisert, men politiet mener å vite hvem de er.

– Vi er fortsatt inne i det første døgnet med etterforskning og må derfor være tilbakeholdne med informasjon til offentligheten. Vi ønsker ikke å påvirke vitner og deres forklaringer, sa påtaleansvarlig Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Bistandsadvokat Linda Ellefsen Eide sier det er en fryktelig vanskelig tid så tett oppunder jul.

– Nå er det to dager til julaften, og familien skulle vært samlet. Det får de ikke, sier Ellefsen Eide til NRK.

Hun er bistandsadvokat til en av de pårørende til den avdøde kvinnen.

Ifølge Bergensavisen har flere lagt ned blomster og tent lys på stedet der de to ble funnet.

Flere teorier

En av politiets hypoteser er at kun mannen og kvinnen som er døde i saken, har vært innblandet. Likevel utelukker de ikke at det kan ha vært flere involverte.

– Vi låser oss ikke til noen hypotese eller hendelsesforløp, understreker Inger-Lise Høyland.

Hun sier at det ikke er noe som skulle tilsi at det var bekymring for forholdet mellom de avdøde.

– Politiet har ikke fått meldinger om konflikt mellom dem, sier hun.

Blodig på gata

Like etter klokka 16 onsdag fikk politiets operasjonssentral melding om en alvorlig hendelse på en adresse i Lønborglien i Ytre Sandviken i Bergen.

En blodig kvinne ble funnet på gata utenfor et bolighus. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp på stedet. Kvinnen ble sendt til Haukeland sykehus, hvor hun etter kort tid ble erklært død.

En blodig mann senere funnet i en leilighet like i nærheten. Han ble også fraktet til sykehus og like etter erklært død.

BT: Knivskader

Ifølge Bergens Tidende hadde begge avdøde skader etter knivbruk. Høyland ønsker ikke å kommentere hva slags skader de var påført, eller hvordan de døde.

Kripos skal nå bistå i arbeidet med å analysere elektroniske spor for å avklare mannens og kvinnens bevegelser den siste tiden.

– Politiets kriminalteknikere har gjort flere beslag som blir undersøkt opp mot de døde. Men hva slags skader eller gjenstander som er beslaglagt, vil vi ikke gå ut med nå, sier Høyland.

Etterforskerne har snakket med flere vitner som har kastet lys over «relasjoner, kontakter og mulig hendelsesforløp.»

Kriminalteknikerne kommer fortsatt til å jobbe på de relevante stedene i dagene som kommer