Tidligere i dag ble det kjent at Håkon Pettersen ikke ville stille til gjenvalg ved lokalvalget neste høst. Tidligere i høst meldte Beate Husa at hun heller ikke ville stille.

Etter at Bergen KrF plutselig sto uten to av sine største profiler ble det knyttet spenning til rundt hvem nominasjonskomiteen skulle innstille på førsteplassen.

Man slapp derimot å vente lenge, samme dag som Håkon Pettersen sa at han gir seg har nominasjonskomiteen kommet fram med sin innstilling. De innstiller Joel Ystebø på førsteplassen, det melder de på sine egne nettsider.

Bergens Tidende omtalte saken først.

Nominasjonskomiteen ledes av Dag Inge Ulstein, han sier til KrFs nettsider at det er en glede å presentere en enstemmig innstilling fra komiteen.

– Nå presenteres en liste som vil være med å gi KrF et godt valg – og sikre enda sterkere gjennomslag for god KrF-politikk også i perioden som ligger foran.

– Når partiet nå i tillegg løfter ungdomskandidaten til topps, viser dette at KrF virkelig er et parti som satser på de unge, og vil være et parti å regne med i fremtiden, sier Ulstein.

Joel Ystebø (21) sa i april i år at han ville hoppe av politikken, og gjør med dette politisk comeback. Nå er den tidligere politiske nestlederen i KrFU klar for å drive valgkamp for KrF i Bergen.

– KrF og Bergen, er partiet og byen i mitt hjerte. Derfor er jeg både takknemlig og ydmyk for den tillit nominasjonskomiteen har vist meg.

