Taliban forbyr kvinner å ta universitetsutdannelse

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Forbudet gjelder alle studier ved alle landets universiteter, ifølge en kunngjøring fra utdanningsdepartementet tirsdag.

Ordren gis i et brev som er sendt til alle offentlige og private universiteter i Afghanistan.

«Dere er alle herved informert om å innføre den nevnte ordren om å avbryte kvinners utdanning inntil videre» står det i brevet, som er undertegnet av ministeren for høyere utdanning, Neda Mohammad Nadeem.

En drøm om å bli lege

Forbudet mot å ta høyere utdanning kommer mindre enn tre måneder etter at tusenvis av jenter og kvinner fikk lov å ta eksamen på en rekke universiteter over hele landet. Mange av dem hadde en drøm om å bli ingeniører eller leger.

Men Taliban hadde allerede innført strenge regler for hvilke fag som var tillatt for kvinnelige studenter. De fikk blant annet ikke studere økonomi, jordbruk, ingeniørfag eller ta veterinærstudier. Andre fag, som journalistikk, var sterkt begrenset for kvinner.

Universitetene var også pålagt å innføre kjønnsdelte klasserom og innganger, og kvinner kunne bare undervises av kvinnelige lærere eller til nød eldre menn.

Innskrenkede friheter

Etter at Taliban overtok makten i landet i fjor sommer, har de kraftig innskrenket afghanske jenter og kvinners mulighet til å skaffe seg utdannelse.

Jenter får ikke gå på ungdoms- eller videregående skole, de får kun gå på skolen til og med sjette klasse.

Siden maktovertakelsen har jenter og kvinners rettigheter blitt stadig mer innskrenket også på andre områder. Kvinner må igjen bære heldekkende plagg, og de har forbud mot å besøke parker, fornøyelsesparker og treningssentre. De får heller ikke reise lengre strekninger uten mannlig følge.

Fordømmes

USA og Storbritannia er blant flere land som fordømmer tirsdagens beslutning, som kommer samtidig som FNs sikkerhetsråd er samlet for å diskutere nettopp Afghanistan.

– Taliban kan ikke forvente å bli et legitimt medlem av det internasjonale samfunnet før de respekterer alle afghaneres rettigheter, og da særlig jenter og kvinners menneskerettigheter og grunnleggende frihet, sier USAs viseambassadør til FN, Robert Wood, ifølge Reuters.