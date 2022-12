Støre om intern Ap-diskusjon om dårlige målinger: – Den er veldig ærlig

– Jeg leser målingene og jeg ønsker at vi skal løfte oss i det nye året. Selvfølgelig gjør jeg det.

Det sa Jonas Gahr Støre da han møtte pressen i statsministerboligen for tradisjon tro å oppsummere høsthalvåret.

Kort tid i forveien hadde Vårt Land publisert sin desembermåling, som ga Ap rekordlave 14,6 prosent.

Det er den verste Ap-målingen Vårt Land har klart å finne hos noe byrå. Ap har bare blitt målt like dårlig av Opinion i mars 2002.

Dersom dette var et valgresultat, ville det ha vært det dårligste i et fritt valg i Arbeiderpartiets historie, ifølge NTB.

Krisetallene for Arbeiderpartiet og regjeringen kom derfor til å prege pressemøtet tirsdag formiddag.

«Vi tar folks uro på alvor»

Etter pressekonferansen satt Vårt Land seg ned med statsministeren for noen ord om desembermålingen.

Jonas Gahr Støre vedgår at de mange dårlige målingene i høst går inn på partiet, de folkevalgte og de frivillige.

– De ser alvoret i situasjonen – og det er alvorlig for Arbeiderpartiet å ha lav oppslutning. Diskusjonen er veldig ærlig på «har vi rett strategi», «har vi riktig politikk», «har vi forankret den godt nok», refererer Støre fra de interne drøftelsene.

Hans svar på alle de tre spørsmålene etterlater ingen tvil:

– Det har vi.

Støre forteller Vårt Land at han har støtte i organisasjonen til «å stå i dette».

– Vi tar folks uro på alvor, vi forklarer politikk, sier Ap-lederen.

Men han legger til: «Det grunnleggende er at det vil ta tid» å vinne tilbake velgernes tillit i målinger:

– For det finnes ikke en løsning som ordner dette fra en måned til en annen eller en milliard til en annen.

– Forstår at oppmerksomheten retter seg mot oss

Under pressemøtet tok også NRK opp Vårt Lands sjokk-måling. På direkte spørsmål fra statskanalen om hvordan han forklarer tallene, svarte Støre:

– Vi gikk på i et valg med store forventninger til hva vi skulle gjennomføre. Samtidig som vi kom i regjering gikk strømprisene opp og pandemien kom tilbake. I 2022 fikk vi krig i Europa, generell prisstigning, inflasjon og økning i rentene.

Ap-lederen la til:

– Jeg forstår at oppmerksomheten retter seg mot oss. Jeg vil påstå at disse forholdene har ikke oppstått i Norge som et resultat av regjeringens politikk, men vi har ansvaret for å møte dette.

Skyldes det økende køer av fattige?

Under pressekonferansen viste Vårt Land til at stadig nye grupper oppsøker hjelp fra frivillige organisasjoner som Blå Kors og Frelsesarmeen nå.

– Hva sier tallene på dagens måling om folks tillit til regjeringens fattigdomspolitikk?

– Jeg tror det gjør inntrykk på mange i Norge at vi har folk som står i matkø og folk som sliter. Det gjør også inntrykk på regjeringen, svarte Støre.

– Vi la frem et statsbudsjett med en omfattende pakke for de som har aller vanskeligst økonomi. Vi har gitt betydelige støtteordninger for å avhjelpe den vanskelige situasjonen. Det mener jeg er et solid håndslag til denne gruppen, utdypet statsministeren overfor Vårt Land.

– For å være helt dønn ærlig

Jonas Gahr Støre begynte pressetreffet med å oppsummere den politiske situasjonen, slik sedvanen er. Men før det ble åpnet for spørsmål fra pressen tok han på egen hånd opp de triste gallupene:

– Det er målinger som ikke bringer glede, men vi har tro på politikken vi har utarbeidet og at vi skal klare å komme oss gjennom tidene nå, sa Støre.

Han viste til at det for tiden kommer elleve nasjonale meningsmålinger fra mediene hver måned, som setter sitt preg på nyhetsbildet.

– For å være helt dønn ærlig så er jeg mer opptatt av tall som nå treffer folk, enn av elleve tall som treffer meg gjennom en måned. Det er målinger av meninger. Jeg tar dem på alvor, men det er ikke valg, sa Støre til de fremmøtte journalistene.

[ Emil André Erstad: «Tala er så sjokkerande at Norstat har køyrd heile databehandlingsprosessen to gonger» ]

Støre om dystert Ukraina-budskap: – Vil prege oss i generasjoner

På pressekonferansen før jul i fjor hadde Jonas Gahr Støre et dystert budskap om utsiktene til krig i Ukraina. Dette svarte Støre på Vårt Lands spørsmål om hvordan han ser på utsiktene i Europa nå:

– Jeg ser mer alvorlig på situasjonen nå, for på det tidspunktet var det fortsatt en teoretisk uklarhet om det ville bli krig eller om dette var et forsøk på å politisk press.

De menneskelige lidelsene gjør statsministeren enda mer nedslått nå:

– Det som nå skjer i Ukraina kommer til å være med oss i generasjoner fremover, og vi har en uavklart situasjon når det gjelder hva slags Russland vi har å forholde oss til.