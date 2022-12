Ny gallup: Høyre setter topprekord og Ap bunnrekord

Norstats desembermåling for Vårt Land er historisk: Aldri før har de målt Høyre så høyt og Arbeiderpartiet så lavt.

Høyres tall er nær partiets høyeste oppslutning på en av medienes målinger noensinne: 36,1 prosent i 2013.

– Dette er en veldig hyggelig inngang til julen for alle Høyres tillitsvalgte som har stått på denne høsten, og skal fortsette å stå på inn mot kommunevalget til høsten, skriver Erna Solberg til Vårt Land.

– Katastrofemåling for Ap

Ap og Jonas Gahr Støre får derimot en langt dystrere inngang til juletiden med en oppslutning på 14,6 prosent. Det er 21,5 prosentpoeng under Høyres oppslutning.

– Det er en katastrofemåling for Ap, konstaterer valgforsker Bernt Aardal.

[ Emil Andrè Erstad: «Høgre er den nye folkerørsla» ]

Ikke bare er Ap mindre enn Rødt og SV til sammen. Partiet er jevnstort Frp hvis man tar feilmarginer i betraktning, påpeker valgforskeren ved Institutt for samfunnsforskning.

– Spørsmålet er hvor et eventuelt bunnpunkt for Ap finnes. 14,6 er et ekstremt lavt nivå, sier Bernt Aardal.

Vårt Lands ble publisert rett før statsminister Jonas Gahr Støres oppsummerende pressekonferanse for 2022.

Med den nye målingen blir Aps gjennomsnitt i desember 17,7 prosent. Det er laveste nivå på over 20 år. Velgerne forsvinner til gjerdet, dernest til Høyre og resten til Rødt, SV og i noen grad MDG.

Stenseng avviser at Ap er i krise

– For de med hjerte for Arbeiderpartiet gjør dette vondt å lese, det kan jeg ærlig si, skriver partisekretær Kjersti Stenseng til Vårt Land.

– Er Ap i krise?

– Det vil jeg si et tydelig nei på. Det er kritisk lave tall og for dårlige målinger for tiden, men ingen i partiet trenger en påminnelse om at vår viktigste oppgave nå er å ta landet trygt gjennom de urolige tidene, svarer Ap-toppen.

– Vi ser allerede antydninger til at grepene våre begynner å virke, og jeg opplever at de fleste internt har troen på at målingene vil bedre seg når situasjonen for folk flest bedrer seg, utdyper Stenseng.

Ville gitt et helt annet storting

Hvis Vårt Lands måling var valgresultatet ville Stortinget sett helt annerledes ut enn det gjør i dag:

Høyre og Frp ville fått flertall alene med 88 mandater mot 57 i dag.

Regjeringspartiene Ap og Sp ville hatt 35 mot dagens 76 representanter.

Ap, Sp og SV ville til sammen hatt 51 representanter mot 89 i dag.

– Imponerende av Høyre

Alle endringene fra november er innenfor feilmarginen. Men både Ap og Høyre sin tall er i tråd med tendensen i medienes målinger de siste månedene.

– Høyres kurve det siste året går rett oppover. Dette er imponerende tall for Høyre og veldig høyt, sier Bernt Aardal.

Erna Solberg forsyner seg ikke bare av Ap-velgere, men også en del Sp-velgere, påpeker valgforskeren. Snittet av medienes målinger viser nå 32,1 prosent oppslutning for Høyre.

– Jeg gleder meg over å få en så god tilbakemelding fra velgerne nå, men må jo samtidig få minne om at det er lenge igjen til stortingsvalget. Jeg vil også gjerne få ønske Vårt Lands lesere en riktig god julehøytid, skriver Erna Solberg.

Sp under sperregrensen: – Begynner å bli lavt altså

For Trygve Slagsvold Vedums parti er målingen derimot miserabel. Senterpartiet faller med 3,8 prosent under sperregrensen.

– Da begynner vi å snakke lavt altså. Det er vel noe av det laveste Sp har fått på målinger i senere tid, sier Bernt Aardal.

Desembersnittet er ikke fullt så ille for partiet: 5,5 prosent.

Slik er bildet for de små

Nytt siden november er at MDG kryper over sperregrensen med 4,1 prosent.

Også Rødt styrker seg. Med en vekst på 1,4 prosentpoeng klokker Bjørnar Moxnes og co. inn på 7,7 prosent oppslutning.

Venstre synker litt, men holder seg over sperregrensen. KrF rører seg knapt og er fortsatt et godt stykke under sperregrensen med 3,1 prosent.

Industri- og næringspartiet får på sin side 1,9 prosent.

Artikkelen oppdateres.