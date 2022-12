VM i Qatar splitter – også i Norge. Blant nordmenn med bakgrunn fra Midtøsten har flere fått nok av det de mener er en urimelig massiv kritikk av tidenes første fotball-VM i et arabisk land.

Arshad Jamil er blant dem som reagerer på det han mener har vært «en konstant ensidig nedsnakking av Qatar i 28 dager».

– Mange spør seg nå: Er det fordi det er et muslimsk land? Det er merkbart blant nordmenn med muslimsk bakgrunn, sier Jamil til Vårt Land.

Han har ulike verv i muslimske organisasjoner, men uttaler seg som privatperson. Jamil understreker at han ikke har bakgrunn fra et arabisk land selv.

Reagerer på ordbruk

Søndag steg temperaturen i debatten rundt mesterskapet på ny da Argentinas store stjerne, Lionel Messi, skulle løfte VM-trofeet.

Før det historiske øyeblikket hadde nemlig emiren av Qatar, Tamim bin Hamad Al Than, svøpt Lionel Messi i det tradisjonelle klesplagget «bisht».

– Jeg synes det ødelegger øyeblikket, ganske klart. Jeg synes det var ubehagelig, sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp til statskanalen.

Hans kommentator-kollega i statskanalen, Andreas Stabrun Smith, tvitret på sin side at «De klarte å søle til det øyeblikket med den dumme kappen til Messi.»

– Jeg reagerer på ordbruken til kommentatorene. Mange fotballglade familier fra forskjellige kulturer sitter klistret foran TV-en. Jeg måtte sitte der og forklare barna mine at «nå må dere bare ignorere det som blir sagt» sier Arshad Jamil.

Han mener den lille kappe-seremonien «handlet om å ære verdens beste fotballspiller». En vennlig gest på linje med om Norge skulle delt ut en Marius-genser til vinnerne under OL på Lillehammer i 1994.

REAGERER: Arshad Jamil har engasjert seg i debatt om tros- og livsynsmangfold i mange år. (Tuva Skare)

— Har behov for å jekke oss ned

Ifølge Jamil er det ikke er første gang folk med en annen tro eller bakgrunn «opplever ubalansert dekning av en sak».

– Men aldri før har noe vært så provoserende for så mange fordi denne gangen er det snakk om idrett. Idrett skal forene folk uavhengig av deres politisk ståsted, etnisitet eller religion, sier han.

FIFAs tildeling av VM til Qatar har blitt kritisert fra vestlig hold for å «sportsvaske» et diktatur der migrantarbeidere har elendige kår og homofili er straffbart.

Arshad Jamil understreker at hans hensikt ikke er å forsvare Qatar. Hans poeng er hvilken effekt det har hjemme i Norge når legitim kritikk blir til det han kaller «ensidig propaganda».

– Kritikk i riktig dose er fruktbart. Men når legitim kritikk går til over til å bli oppfattet som propaganda, skaper det større avstander i den norske befolkningen. Vanlige folk kommer til å huske VM-et for sportsjournalister som har oppført seg kunnskapsløst og arrogant. Vi har behov for å jekke oss ned i Norge, sier han.

Jamil mener episoden viser at NRK trenger å jobbe med mangfolds- og inkluderingskompetansen til sine sportskommentatorer. Nå varsler han at han kommer til å invitere Carl Erik Torp på «dialogmiddag».

– Jeg er veldig nysgjerrig på å få vite hva som har vært ubehagelig ved en respektfull gest overfor verdens beste fotballspiller, sier Jamil.

KRITISK: Basim Ghozlan er styremedlem i Det islamske forbundet, kjent som Rabita-moskeen. (Marit Mjølsneset)

Ghozlan: – Begynner virkelig å bli lei

Også Basim Ghozlan har tydd til sosiale medier for å lufte frustrasjon med det han mener er urimelig negative omtale av VM i Qatar.

Styremedlemmet i Rabita-moskeen i Oslo og i Muslimsk Dialognettverk sitter igjen med en følelse at det egentlig er noe annet som stikker under kritikken.

– Skyldes det forakt for de som er annerledes? Er det en tanke om at kun hvite nordmenn vet best, eller at ingen andre har noe godt å tilby? Det har vært så mye uberettiget negativitet rundt VM i så lang tid at jeg begynner virkelig å bli lei, sier Ghozlan til Vårt Land.

– Kritikken handler om manglende demokrati og rettigheter for homofile og fremmedarbeidere?

– Da vil jeg minne om at Hellas og Italia aksepterer å se flyktninger dø og risikere livet ved sine grenser. Og at Egypt ikke har noe demokrati og tusenvis av fanger, svarer Ghozlan.

Egypt og Hellas vurderer nå å søke om å være vertskap for VM i 2030 sammen med Saudi-Arabia, ifølge Time.

– Det er greit med kritikk, men man må jo oppleve det som en konstruktiv tilbakemelding og ikke som en hovmodig ovenfra-og-ned-kritikk. Å bare fokusere på en negativ ting og overse alt annet som er positiv, det er ikke rettferdig, sier Ghozlan.

– Mener du kritikken er dobbeltmoralsk?

– Ja. Det gjelder ikke alle kritikerne, men i mange tilfeller er det hykleri.

Deler av kritikken mot Qatar har dessuten vært upresis, mener han.

– Inntrykket har nærmest vært at Qatar henter slaver fra fattige land for å jobbe gratis til de mister livene sine. Virkeligheten er en annen, hevder han.

Rana: – Mer samling blant arabere

«Som jeg spådde har kritikken fra Vesten for det meste ført til mer samling innad blant araberne», skrev Mohammad Usman Rana i Vårt Land denne helgen.

Lederen for tenketanken Wasila kaller «Nord-Europas debatt om VM i Gulfen» for «et ekkokammer» mest ment for et hjemlig publikum.

For mens seertallene har falt i Norge sammenlignet med forrige VM, har Qatar-VM satt seerrekorder i andre deler av verden, skriver Rana. For eksempel i Japan, Sør-Korea, Spania, USA og Sør-Amerika.

Rana reiste selv ned til Qatar for å få et inntrykk av mesterskapet. Derfra rapporterte han at både det palestinske flagget og «Gulfens familieverdier og sosialkonservatisme» bidrar til å knytte arabere sammen under mesterskapet.

NRK: – Kan være vi misforstod

– Vår ekspertkommentator reagerte, i likhet med mange andre, da Messi ble iført denne kappen. Uttalelsen må settes i sammenheng med konteksten og bakteppet for dette mesterskapet, skriver sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt i NRK i en epost til Vårt Land.

Han mener det er uvanlig at spillere har på seg et annet plagg når de skal løfte et trofé på denne måten.

– Slike bilder er ikoniske og blir delt bredt. Og fordi dette var så uventet og uvanlig, så kan det meget vel være mulig at vi og mange andre misforstod intensjonen ved opptrinnet. Derfor hentet vi også senere inn fageksperter som utdypet dette nærmere. De opplyste om at intensjonen med å iføre ham «bisht» kan ha vært for å ære Messi, skriver Langfeldt.