– Viggo, unnskyld for den uretten du har måttet tåle

Hun åpnet kveldens pressekonferanse med å si at hun beklaget uten forbehold.

– Viggo, jeg vil si unnskyld for den uretten du har måttet tåle, sa Mehl på vegne av regjeringen under et pressemøte torsdag kveld.

Viggo Kristiansen ble tidligere på torsdagen frifunnet i Baneheia-saken av Borgarting lagmannsrett.

– I dag starter resten av mitt liv, sa Kristiansen etter å ha blitt frifunnet.

Tydelig berørt

Justisministeren virket tydelig berørt da hun ba om unnskyldning for at han blitt frarøvet store deler av sitt liv i frihet.

– Det er vanskelig å sette seg inn i hvordan det har vært for deg å gjennomføre en så lang forvaringsdom for forhold som du nå er frifunnet for, sa Mehl.

Hun understrekte at det var viktig for henne på vegne av regjeringen å beklage for den uretten staten har begått mot han.

– Dette er kanskje norgeshistoriens største rettsskandale, sa Mehl til VG etter pressekonferansen.

Beklagelsen kom etter at Viggo Kristiansen tidligere på ettermiddagen ble ettertrykkelig trodd av en domstol og renvasket – 22 år etter at han hevdet sin uskyld første gang.

– Lagmannsretten legger påtalemyndighetens vurderinger og konklusjon til grunn. Viggo Kristiansen blir derfor å frifinne, sa lagmann Tonje Vang da hun avsluttet opplesningen av den delen av dommen som gjaldt frifinnelsen for drapene og voldtektene i Baneheia-saken.