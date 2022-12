Strømprisene forsterkes av kulde og kraftmangel

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Denne uken har strømprisene nådd nye rekorder. Ifølge Energi Norge var gjennomsnittlig spotpris for Sør- og Midt-Norge de siste dagene ligget over 4,50 kroner per kilowattime, uten merverdiavgift.

Timesprisene har variert fra 2,80 helt opp i 7 kroner for enkelttimer.

– Prisen gjenspeiler knapphet på energi i hele det europeiske kraftmarkedet, samtidig som lave temperaturer driver strømforbruket opp, forklarer Toini Løvseth, direktør for marked og kunder i Energi Norge.

Tirsdag brukte vi 45 millioner kilowattimer mer strøm i Norge enn forrige tirsdag, da temperaturene var langt lavere. Det viser hvor mye kulda påvirker strømforbruket.

Det har vært lavere produksjon, blant annet ved kjernekraftverk i Sverige og Frankrike. I tillegg er vindkraftproduksjonen i Skandinavia, Tyskland og England halvparten av det normale. Det betyr at det er den ekstremt dyre gassen som setter prisen igjen.

Strømstøtten vil riktignok dekke en betydelig del av de høye strømregningene for husholdningene i vinter. Men også for strømstøttens del er det lurt å redusere forbruket i de dyreste timene, siden støtten beregnes av gjennomsnittspris over måneden, skriver Energi Norge.

