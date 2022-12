Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

I en kommentar til NTB beskriver Gulstad det som «riktig og viktig» at justisministeren kommer med en uforbeholden beklagelse til Viggo Kristiansen.

– At Emilie Enger Mehl personlig henvender seg direkte til Viggo og uttrykker at hun også personlig føler dette sterkt, er fint å se, sier han.

– Justisministeren har nå ansvar for at ord blir til handling, og vi ser fram til at den bebudede granskning blir så bred og grundig som en slik alvorlig sak fortjener, legger Gulstad til.