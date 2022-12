Fyrer løs mot forslag om å fjerne kors

– Dette forslaget er useriøst, sier Olaug Bollestad (KrF) til Vårt Land.

Tidligere denne uken meldte Østlendingen at Human-Etisk Forbund (Hef) i Hamar vil at korset på Løten kapell skal fjernes. Lokallaget mener at korset kan virke «påtrengende og truende» for dem som ikke tilhører et utvalgt livssyn.

Bollestad har et annet ord for kors, og andre religiøse symboler som sådan: «ufarlige».

KrF-lederen mener at lokallaget bommer med sitt forslag:

– Norge er livssynsåpent, ikke livssynsnøytralt, sier hun.

Vårt Land I brevet, som Hef Hamar har sendt til Løten kirkelige fellesråd, har de ringet rundt alle de symbolene de vil ha justert eller demontert. (Skjermdump/HEF Hamar/Vårt Land)

Dette er saken

Vårt Land har tidligere omtalt brevet Hef Hamar har sendt til gravplassmyndighetene i Stange, Løten og Hamar. I brevet problematiseres en rekke av symbolene som finnes på gravplassene.

I brevet viser Hef Hamar til en uttalelse som de vedtok på årsmøtet i februar. Der står det blant annet: «Symbolbruk er viktig. Derfor gjelder det å abstrahere symbolene slik at de kan imøtekomme alle og enhver. Da blir de ikke påtrengende og truende for dem som ikke tilhører et utvalgt livssyn.»

Ved gravferd, bruker lokale Hef-medlemmer DNKs gravplasser i Hamar, Løten og Stange. Det er symbolbruken på disse gravplassene Hef synes er uheldig, dersom alle skal kunne benytte seg av dem.

Det er ikke bare korset på Løten kapell Hef vil ha fjernet. De vil også gjøre det mulig å hekte av korset ved inngangspartiet Hamar Krematorium, samt erstatte korsene ved Hol og Vang gravlund med andre symboler, og demontere symbolene ved Romedal, Tangen og Vallset gravplass.

HEF i Hamar foreslår at korset som henger på Hamar krematorium kan hektes av slik at fasaden fremstår nøytral ved livssynsåpen bruk. Også inngangsporten til Romedal gravplass problematiseres. Montasjen er et utdrag fra HEFs brev til Løten kirkelige fellesråd. (Skjermdump/HEF Hamar)

Hef nasjonalt med brannslukking

Hef-leder Christian Lomsdalen har tidligere sagt til Vårt Land at han ser på saken som en lokal frustrasjon, men også som en del av et større bilde.

– Hele problemstillingen viser behovet for livssynsnøytrale seremonirom utover hele landet. Dette viser også utfordringen med at det er kirken som sitter med denne administrasjonen. Det er viktig å ta hensyn til det økende livssynsmangfoldet. Dette vil bli mer utfordrende i årene som kommer.

På Twitter har Hefs kommunikasjonssjef Marit Øimoen presisert i to Twitter-tråder at forslaget fra lokallaget ikke er deres nasjonale politikk:

«Dette er ikke Human-Etisk Forbund sin nasjonale politikk. Vi arbeider for å få på plass verdige livssynsnøytrale seremonilokaler. Vi arbeider ikke for å fjerne andre tros- og livssynssamfunn sine lokaler.»

Dette er ikke Human-Etisk Forbund sin nasjonale politikk. Vi arbeider for å få på plass verdige livssynsnøytrale seremonilokaler. Vi arbeider ikke for å fjerne andre tros- og livssynssamfunn sine lokaler. — Marit Øimoen💁🏼‍♀️ (@maritoimoen) December 15, 2022