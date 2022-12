SV vurderer å be om ny Nav-høring

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Flere jurister mener at hele Nav-skandalen kunne vært unngått, dersom konklusjonene i den hadde blitt kjent, skriver VG.

Rapporten slo fast at å nekte folk å ta med seg trygd til utlandet var i strid med EØS-avtalen, men at det var mulig å utnytte handlingsrommet for å lage unntak, skriver avisen.

Solberg-regjeringen nektet i sin tid å gi kontrollkomiteen adgang til rapporten, og Støre-regjeringen sier at dokumentet ikke tilhører dem, og at de derfor ikke kan gi det ut.

I et brev til arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) blir hun bedt om å avklare hva hun har gjort for å prøve å få den forrige regjeringen til å levere dokumentet ut.

SV-leder Audun Lysbakken sier at hvis ikke arbeidsministeren kan svare tilfredsstillende på spørsmålene, så mener han det er aktuelt å åpne en sak og holde høring i kontrollkomiteen.

– Det er selvfølgelig uortodokst å gjøre det på grunnlag av et dokument vi ikke har fått som bare er lekket gjennom avisene. Men vi må forholde oss til denne informasjonen, og det noen av landets ledende jurister sier om det som har kommet fram, mener Lysbakken.