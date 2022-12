2,25 millioner til kartlegging av samehets

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Sametinget og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har bevilget 2,25 millioner kroner i støtte til et forskningsprosjekt for å kartlegge hvordan unge i reindriften opplever rasisme og netthets.

Prosjektet skal gjennomføres av Samisk høgskole i Kautokeino.

– Denne forskningen er lansert som en tiltak i Sametingets handlingsplan mot samehets. Jeg er fornøyd med at vi nå kommer i gang. Vi vet at samehets går ut over unge i reindriften, men vi trenger å vite mer om hvordan rasismen uttrykker seg og hvordan den påvirker de unge, skriver sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR) i en pressemelding.

Målet er at økt kunnskap om rasisme åpner for å gi ungdommen best mulig bistand og hjelp. Det skal også kartlegges hvem eller hvilke grupper det er som trakasserer, skriver hatefulle kommentarer og driver med hets mot unge som er tilknyttet reindriften.

