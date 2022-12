Landet hennes er i full oppløsning: – Som kristen ser jeg til Gud

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Vi har et land uten president, en regjering ingen stoler på, hvor militæret er ødelagt og politiet er korrupt. Folk er overlatt til seg selv. Når noe skjer med deg, så har du ingen å gå til. Og ingen vet når dette vil ta slutt, sier Naomie Beaujour til Vårt Land.

Hun er programsjef for Kirkens Nødhjelp i Haiti, et land som har gått fra krise til katastrofe de siste årene.

Landet er det fattigste på den vestlige halvkule, og strever fortsatt med å komme seg etter det ødeleggende jordskjelvet i 2010. De siste årene har Haiti vært preget av opptøyer og politisk ustabilitet, og væpnede gjenger har tatt kontroll over store deler av hovedstaden Port-au-Prince, hvor Beaujour er født og oppvokst.

Haiti Fuel Crisis BENSIN: En politikonvoi beskytter en tankbil med bensin. (Odelyn Joseph/AP)

– Hjelpearbeidere blir skutt eller kidnappet. Og når folk fra landsbygda passerer gjengkontrollerte områder, blir de voldtatt – både menn, kvinner og barn, sier Beaujour.

Denne høsten har gjengvolden ført til problemer med tilgang til vann og bensin. Nesten fem millioner mennesker lever i sult, og på toppen har et stort kolerautbrudd tatt livet av nesten tre hundre mennesker.

Måtte sove over på kontoret

Til å begynne med kontrollerte gjengene bare ett område sørvest i byen – Martissant. Når Beaujour skulle besøke landsbyene hvor Kirkens Nødhjelp jobber sør i landet, måtte hun kjøre rundt.

Men nå kontrollerer gjengene alle veier ut av hovedstaden slik at innbyggerne nærmest er låst inne.

Det begynte den 12. september. Dagen før hadde statsminister Ariel Henry annonsert stans i subsidiene til bensin, og det førte til store demonstrasjoner og opptøyer.

– Det startet som en vanlig dag, alle dro på jobb. Rundt klokka 14 hørte vi skudd, men vi tenkte ikke så mye på det. Vi hører skudd hver dag. Så begynte brannene og barrikader kom opp i gatene, sier Beaujour.

Haiti Protest PROTEST: I september ble gatene i Port-au-Prince blokkert med barrikader og brennende bildekk. (Odelyn Joseph/AP)

Hun forteller at de var fem ansatte som ikke kom seg hjem. Den natta sov de på kontoret. Utenfor var det voldsomme opptøyer. Flere ble drept.

– Neste morgen dro jeg hjem for å ta vare på familien. Det gikk ikke å kjøre med barrikader og branner over alt, så jeg måtte gå. Det tok tre timer, sier hun.

Finner håp i kirka

Under opptøyene så de væpnede gjengene sitt snitt til å utvide områdene under sin kontroll. G9, en sammenslutning av ni av de mektigste gjengene, okkuperte blant annet landets største oljeterminal.

Nå kan ikke staben på Kirkens Nødhjelps kontor i hovedstaden kjøre ut til landsbyene i sør lenger. Selv inne i hovedstaden er det utrygt. Bistandsorganisasjonen har måttet sette inn sikkerhetstiltak bare for å få de ansatte trygt til og fra kontoret hver dag.

KIRKE: Beaujour går i Mahalaleel kirke i bydelen Delmas. (Mahalaleel)

– Før dro man ikke til Martissant. Nå kan man ikke dra noen steder. Folk holder seg inne. På matbutikken ser man at folk skynder seg fordi de vil komme seg raskt hjem, sier Beaujour.

– Det eneste stedet jeg ser folk, er i kirken. De kommer fordi evangeliet og preknene gir håp.

Beaujour forteller at søndager er roligere. Men det er fortsatt ingen garantier. Folk blir også kidnappet på vei til gudstjeneste. Tidligere i år ble to av pastorene i Beaujours kirke kidnappet, og den ene drept mens han forsøkte å flykte. Han etterlot seg tre barn, den eldste kun 16 år gammel, sier hun.

Haiti

Haiti er det fattigste landet på den vestlige halvkule. Rundt 60 prosent av befolkningen lever på under 2 dollar dagen.

I 2010 ble landet rammet av et kraftig jordskjelv som kostet over 250.000 mennesker livet.

7. juni 2021 ble Haitis president Jevenel Moise skutt og drept etter lang tids politisk uro og økende gjengkriminalitet. Det er ikke innsatt en erstatter, og Haiti har ingen fungerende nasjonalforsamling.

Kidnapping har blitt en lukrativ industri for gjengene. Ifølge FN ble det registrert 1.107 bortføringer i årets første ni måneder. Løsepengekravet kan være alt fra 2.000 kroner til 10 millioner.

Utenriksdepartementet har siden 2019 frarådet reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til Haiti. Rådet ble innført etter måneder med voldsomme protester.

Kirkens Nødhjelp jobber med med å skaffe trygt vann, sanitæranlegg og hygieneopplæring, forebygging av katastrofer og klimatilpasning og å øke inntektene for småbønder. Arbeidet skjer i lokalsamfunn sør-vest i landet.

Barn rekrutteres til gjengene

Beaujour forteller at mange av gjengmedlemmene man ser i byen, er veldig unge.

– Når jeg ser barn med tunge våpen, så lurer jeg på hvor fremtiden er, sier hun.

Barna i kirken hvor hun er frivillig har fortalt henne at når foreldrene går på jobb, venter de ved døra hele dagen på at de skal komme hjem. Port-au-Prince har blitt en by regjert av frykt.

– Foreldre er redde for å sende barna på skolen fordi de kan bli kidnappet eller skutt, sier hun.

Haiti United Nations EVAKUERTE: Barn sover på gulvet på en skole etter å ha måttet forlate hjemmene sine på grunn av slåssing mellom væpnede gjenger i sommer. (Odelyn Joseph/AP)

– Det er ingen fritidsaktiviteter heller, alle parkene er ødelagt og alle kinoene stengt. Det er ingenting for barn å gjøre. De sitter inne og er traumatisert.

Noen skoler forsøker å ha undervisning online, men mange har dårlig internettforbindelse, og noen mangler til og med strøm. Hvis ikke barna får utdanning, frykter Beaujour at de vil rekrutteres til gjengene.

Nyvalg i det blå

Allerede før tidligere president Jevenel Moise ble skutt og drept i juli i fjor, var det planlagt valg til nasjonalforsamlingen og presidentembetet. Men valgene blir stadig utsatt. I mellomtiden sitter statsminister Ariel Henry med makten på ubestemt tid.

Haiti United Nations HAITI: Ariel Henry ble utnevnt som statsminister av tidligere president Jovenel Moise dagen før sistnevnte ble drept i et attentat i juli 2021. (OJ/AP)

Denne høsten har det vært protester hvor demonstranter har krevd at Henry må gå av.

– Vi trenger en regjering vi kan stole på, sier Beaujour, og fortsetter:

– Selv om det skulle være valg i morgen, så vet ikke folk hvem de skal stemme på, for de stoler ikke på noen av politikerne.

I oktober vedtok FNs sikkerhetsråd sanksjoner mot flere gjengledere og deres økonomiske støttespillere, blant dem G9-lederen Jimmy Cherizier, som da kontrollerte landets største oljeterminal. I november overlot Cherizier oljeterminalen til politiet etter forhandlinger.

Haiti Gang Leader Explainer GJENGLEDER: Den tidligere politioffiseren Jimmy Cherizier, kjent som Barbecue, leder G9-gjengen. Her fra en markering mot kidnappinger i oktober, holdt dagen etter at FN ila sanksjoner mot Cherizier. (Matias Delacroix/AP)

Setter sin lit til Gud

FNs generalsekretær António Guterres har tatt til orde for at verdenssamfunnet må sende en internasjonal væpnet styrke til Haiti, men forslaget er kontroversielt. I Haiti er mange skeptiske fordi FN-styrken som var i landet fra 2004 til 2017, var innblandet i flere skandaler.

I 2010 ble FN-styrken identifisert som kilde til et kolerautbrudd der rundt 10.000 mennesker mistet livet. I 2017 ble FN-soldater i Haiti anklaget for å ha misbrukt barn i forbindelse med en større sak om seksuelt misbruk fra FN-personell flere steder i verden.

[ Holdt messe mens bombene falt ]

Beaujour tror likevel at folk vil akseptere en ny internasjonal styrke, hvis det er det som skal til for å få et pusterom.

– Jeg ønsker at folket i Haiti kan få ro. Folk må kunne gå ut av huset og komme trygt tilbake, og sende barna til skolen. Hvis en internasjonal styrke kan gi litt fred, så vil jeg støtte det.

For hver gang hun har trodd at bunnen er nådd, har det blitt verre i Haiti. Men Beaujour tror likevel på bedre dager.

– Som kristen ser jeg til Gud. Jeg tror ikke at det finnes noen løsning uten troen på Gud.