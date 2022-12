Norsk arkitekt er med på å bygge omstridt fremtidsby i Saudi-Arabia

Flyvende taxier, en kunstig måne, sandstrender som lyser i mørket og robot-dinosaurer er noen av innslagene i Saudi-Arabias storslåtte plan om en helt ny, futuristisk og bærekraftig region i ørkenen – Neom.

Prosjektet er et hjertebarn for kronprins Mohammed bin Salman, som skal være inspirert av science fiction-film. llustrasjonene ser da også ut som noe hentet ut av Star Wars: Flytende byer, monumentale bygg som strekker seg fra havets bunn og opp i skyene, hengende hager og romskiplignende boliger som klamrer seg til fjellsidene.

NEOM: Illustrasjon fra det som skal bli starten av «The Line», en 170 km lang by bygget i høyden. (Neom)

Vårt Land har fått innsyn i dokumenter hvor det går frem at den norske arkitekten Erlend Blakstad Haffner har jobbet med flere delprosjekter for Neom.

ARKITEKT: Erlend Blakstad Haffner foran Hegnhuset på Utøya, som han har tegnet. (Jon Olav Nesvold/NTB)

– De har noen veldig interessante tanker om hvordan vi kan bygge og leve i fremtiden. Jeg ser det som et testprosjekt for det som kan bli en gjennomgripende samfunnsendring, sier Haffner til Vårt Land.

– Gigantomani

Det er det ikke alle som er enige i.

– Det virker som en enorm gigantomani som vil skape et nesten ulevelig habitat, sier arkitekt Gudmund Stokke til Vårt Land, og presiserer at det er inntrykket han får etter å ha sett illustrasjoner og korte beskrivelser i pressen.

Stokke sikter til «The Line», en tettbygd by som skal være 200 meter bred og 500 meter høy, og kaller det en «maskin». Han tror ikke at det blir et godt sted å leve, og har heller ikke tro på at Neom vil leve opp til løftene om bærekraft.

– Det kan sikkert vaskes både i den ene og den andre retningen, men mitt inntrykk er at her prøver man å bygge noe som ikke trengs.

TETTBYGD: Slik skal byen «The Line» se ut fra utsiden, kledt i speilglass. (Neom)

Stokke er grunnlegger i Nordic – Office of Architecture, og har blant annet ledet prosjekteringen av Gardermoen og nå det nye regjeringskvartalet i Oslo. Hans kontor har fått flere tilbud fra Saudi-Arabia, men takker konsekvent nei.

ARKITEKT: Gudmund Stokke er kjent for å ha prosjektert Gardermoen, og jobber også mye utenlands. (Nordic – Office of Architecture)

– Det er fordi det saudiarabiske regimet har vært så totalitært og undertrykkende, ikke minst overfor kvinner, at vi ikke har lyst til å jobbe der. Det bryter så fundamentalt med mange av våre etiske prinsipper, sier Stokke til Vårt Land.

Han presiserer at det er flere måter å se ting på, og at hver må gjøre sin egen vurdering. Selv har Stokke jobbet på flere prosjekter i Kina, blant annet innenfor flyplass, eldreomsorg og kulturbygg.

[ Nobelprisvinner i brev til Huitfeldt: Ber Norge støtte «Nürnberg-domstol» for Ukraina ]

– Et ønske om å bygge miljøvennlig

Erlend Blakstad Haffner er blant annet kjent for å ha tegnet Hegnhuset som er oppført rundt det gamle kafébygget på Utøya. Han har også vært programleder for arkitektur-programmer på NRK.

I dokumenter Vårt Land har fått innsyn i via den norske ambassaden i Riyadh, går det frem at Haffner og hans arkitektkontor Cook Haffner Architecture platform (Chap) har vært involvert i flere store prosjekter under Neom siden 2019, både på rammeavtale og enkeltkontrakter. I sommer ble kontoret invitert til et offisielt arrangement i Jeddah Superdome, hvor design tilhørende «The Line» også ble stilt ut.

Haffner bekrefter til Vårt Land at han har arbeidet med konsepter for Neom, men vil ikke gå i detalj om hvilke delprosjekter det gjelder. Han er for øvrig ikke enig i Stokkes vurdering av «The Line».

– I Midtøsten generelt er det tradisjon for kontrast mellom inne og ute. Skygge er ganske essensielt for å oppholde seg i det landskapet. Jeg tror også det er potensiale for tekniske løsninger som kan gjøre dette til et behagelig sted å være, sier han.

NEOM: Slik skal deler av «The Line» se ut innenfra. (Neom)

Han påpeker at Saudi-Arabia går gjennom en stor befolkningsøkning, og trenger mer plass til innbyggerne.

– De har et ønske om å bygge en miljøvennlig boform som bruker lite ressurser. Nye mennesker må bo et sted, og det har sitt fotavtrykk uansett hvor.

Ble tildelt vinterleker

I oktober ble det kjent at Neom er tildelt de asiatiske vinterlekene for 2029, og det spekuleres i om landet sikter etter å få arrangere Vinter-OL i fremtiden. Lekene i 2029 skal holdes i Trojena, en del av Neom som skal bygges oppe i fjellene på 2.000 meters høyde. Her kan temperaturen falle under null grader om vinteren, heter det i prospektet, men snøfall hører til sjeldenhetene.

Slik promoteres Trojena-delen av Neom:

Tildelingen har ført til hoderysting i skinasjonen Norge. Til Nettavisen sier flere norske skistjerner at de er svært kritiske til at en pengesterk ørkenstat som vil vise seg frem, får arrangere vinterleker. Amnesty-rådgiver Ina Tin sier til avisen at hun anser fremstøtet som et forsøk på sportsvasking av regimet.

Heller ikke arkitekt Stokke er overbevist av planen om et helårs utendørs skianlegg i ørkenlandet.

– Hvis man tenker bærekraft og miljø, så må det være et vanvittig energisluk, sier han.

[ Har planlagt barnehage i seks år - regjeringens lovkrav kan velte bygging ]

Lokalbefolkning tvangsflyttet

Etter at journalisten Jamal Khashoggi ble drept inne på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i 2018, var det flere høyprofilerte arkitektnavn som trakk seg fra Neom. I en rapport offentliggjort i 2021 går det frem at amerikansk etterretning har konkludert med at kronprins Mohammed bin Salman er personlig ansvarlig for drapet på Khashoggi.

Egypt Saudi Arabia HJERTEBARN: Neom er kronprins Mohammed bin Salmans hjertebarn. (Jacquelyn Martin/AP)

I 2020 kom det frem at den lokale Huweitat-stammen i området hvor Neom skal bygges, har blitt tvangsflyttet for å gjøre plass til prosjektet. To av deres landsbyer med totalt 20.000 innbyggere lå på land som er tiltenkt Neom.

Tvangsflyttingen har ført til anklager om menneskerettighetsbrudd fra lokale aktivister. I 2020 ble en aktivist drept i en skuddveksling med saudiske sikkerhetsstyrker. I oktober i år meldte menneskerettighetsorganisasjonen Al-Qst at tre menn fra Huweitat-stammen som hadde motsatt seg tvangsflyttingen, var dømt til døden.

Haffner sier at han ikke kjenner saken i detalj.

– Jeg synes at man skal respektere de menneskene som bor et sted, og etter beste evne forsøke å skape en fremtid for dem, sier han.

Neom, megacity project in Saudi Arabia, gray political map REGION: Neom skal bygges i Tabuk-provinsen nordvest i Saudi-Arabia. I nord grenser det til Jordan, og i vest til Rødehavet og Egypt. (PeterHermesFurian/istockphoto.com/Getty Images/iStockphoto)

[ Norge har sendt våpen for over en milliard kroner til Qatar ]

– Jobber med evighetsperspektiv

Ifølge nettsiden til Neom, skal det bygges på et område av Saudi-Arabia hvor det er lavere temperaturer og mer vind. Haffner mener også at det å bygge tett vil redusere behovet for energikrevende aircondition, såvel som behovet for transport.

– Tettheten er viktig for å kunne bo bærekraftig, sier han.

I tillegg skal Neom bygges i moduler, litt som biler på et samlebånd, noe Haffner tror vil redusere svinn og gjøre byggingen mer effektiv.

– Jeg tror at ambisjonen og tilnærmingen til bærekraft i dette prosjektet, kan gi kunnskap som man kan dra nytte av internasjonalt. Byggebransjen globalt forurenser svært mye og må endres, sier han.

– Gjorde du en vurdering av etikken i det å jobbe i et land som Saudi-Arabia da dere begynte på prosjektet?

– Man gjør seg alltid opp meninger i forkant av et prosjekt. Jeg tror at den etiske muligheten man har som arkitekt, er å foreslå den fremtiden man selv tenker seg for kunden. Vi skaper rammer for liv – det er det verktøyet vi har, og som arkitekter jobber vi med evighetsperspektivet. Vi former ting som vil bli stående igjen.

---

Neom

Neom er en planlagt ny by som skal oppføres i Tabuk-provinsen nordvest i Saudi-Arabia. Prosjektet skal koste 5.000 milliarder kroner, og har flere deler:

The Line skal bli en vertikal by som strekker seg fra kysten i en rett linje 170 kilometer inn i ørkenen. Ni millioner innbyggere skal få plass i byen, som skal være 200 meter bred og 500 meter høy.

Trojena ligger nord for The Line oppe i fjellene, og skal blant annet inneholde et vintersportanlegg på 2.400 meters høyde, en kunstig innsjø og futuristiske boliger i fjellsidene.

Sindalah er planlagt som en luksusdestinasjon for turister på en øy i Rødehavet, beskrevet som et «yacht-paradis».

Oxagon skal bli en flytende industriby med en høyteknologisk havn ut mot Rødehavet.





Prosjektet markedsføres som selvforsynt med fornybar energi, bilfritt og «en ny måte å leve på».





Navnet Neom er satt sammen av det greske ordet for ny – «Neo», og en «m» med dobbelt betydning: M er både første bokstav i det arabiske ordet for fremtid – «mustaqbel», og den første bokstaven i kronprins Mohammed bin Salmans navn.

---

[ Qatar har spurt Norge om å inngå seks avtaler. Slik svarte vi ]