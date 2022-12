Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Skytingen skjedde mot slutten av møtet i en bar i bydelen Fidene da en væpnet mann åpnet ild.

Avisa Corriere della Sera skriver at fire personer er konstatert døde, og at fire skadde er lagt inn på sykehus. For tre av dem er tilstanden alvorlig.

Avisa La Repubblica skriver at mannen også satte fyr på et lysthus utenfor baren.

Gjerningsmannen, en 57 år gammel mann, er pågrepet av politiet og tatt inn til avhør. Det er ikke klart hva motivet for skytingen kan være.