To døde i snøscooterulykke i Vinje

Politiet ser på hendelsen som en tragisk ulykke. De fikk melding om saken klokka 1.37 natt til lørdag.

– Redningsmannskaper med helikopter og putebåt var på stedet, men livene sto ikke til å redde, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

Operasjonsleder Roger Aaser opplyser til NTB at de døde er to menn, én i 60-årene og én i 50-årene. Begge har lokal tilknytning.

– Vi ble varslet av en person som var bekymret for de involverte og mistenkte de kunne ha gått gjennom isen. Det ble iverksatt en redningsaksjon, og klokka 2.31 ble to personer lokalisert i et råk, sier Aaser.

Klokka 3.05 ble begge bekreftet døde av en lege på stedet.

Politiet vet ikke hvilket ærend de to var ute på eller når ulykken skjedde.

– De hadde nok ligget i vannet en stund da de ble funnet, sier operasjonslederen.

Lørdag morgen har politiet en patrulje på vei opp til området.

– Vi må prøve å få avklart litt mer. Blant annet hvor de har kjørt, når de har kjørt og fra hvor til hvor. Det blir fokuset utover dagen, sier Aaser.