Skal Den norske kirke ha mulighet til å velge bort søkere som lever i homofilt samliv ved ansettelsesprosesser?

Under Kirkerådets møte fredag var dette et av temaene.

Bakgrunnen er et forslag om at ansettelsesorganer i Den norske kirke ikke lenger skal kunne forskjellsbehandle søkere på grunn av likekjønnet samlivsform.

Kirkerådets flertall vedtok å sende forslaget på høring.

Unntak fra loven

I den norske likestillings- og diskrimineringsloven slås det fast at man ikke har mulighet til å forskjellsbehandle utifra seksuell orientering eller legning. Men lovverket åpner opp for et unntak i paragraf 9 etter visse kriterier.

Per i dag er det bare Stavanger bispedømmeråd som har mulighet til å benytte seg av dette unntaket.

Det betyr eksempelvis at de kan unngå å ansette en person på grunn av vedkommendes homofile samliv, uten å bli felt for brudd på likestillings- og diskrimineringsloven.

Forslaget er meldt inn til Kirkemøtet, det øverste demokratisk valgte organet i Den norske, av Åpen folkekirkes medlemmer på Kirkemøtet.

Diskuterte felles praksis

Kirkerådet forbereder de sakene som skal behandles av Kirkemøtet.

Et tema som ble sentralt under diskusjonen i Kirkerådsmøtet fredag, var hvorvidt spørsmålet om ansettelsespraksis skal avgjøres av kirkens nasjonale, demokratiske organ – Kirkemøtet – eller av de lokale, kirkelige demokratiene.

På den ene siden ble det argumentert for de lokale menighetenes mulighet til selvbestemmelse basert på de lokale kirkevalgene. På den andre siden ble det argumentert for at man ønsker en felles praksis og politikk knyttet til ansettelser i Den norske kirke.

Det ble også diskutert hvorvidt kirkens to syn på ekteskapet har betydning for spørsmålet om ansettelser. I forslaget som sendes på høring legger Kirkerådet til grunn at «Kirkemøtet vil kunne stramme inn tilsettingspraksis, uten at en også på generelt grunnlag går bort fra at det eksisterer to teologisk legitime syn i det underliggende lærespørsmålet».

Kirkerådsmøtet endte med et overveldende flertall for at saken skal sendes til høring, med 13 stemmer mot tre.

Ansettelser i Den norske kirke

Det er bispedømmerådene i Den norske kirke som ansetter prester, mens fellesrådene ansetter andre kirkelige ansatte, som kateketer, diakoner og trosopplærere.

Som det eneste av 11 bispedømmeråd, har Stavanger fremdeles mulighet til å vektlegge samlivsform ved ansettelser i bispedømmet. Det betyr eksempelvis at de kan unngå å ansette noen basert på at vedkommende lever i et homofilt samliv.

Nå ønsker Åpen folkekirke å fjerne denne muligheten for hele Den norske kirke, og har fremmet sak om dette til Kirkemøtet. Saken skal først opp til behandling i Kirkerådet denne uka, der de skal bestemme hvorvidt saken skal ut på høring.

Kirkerådet har ikke oversikt over ansettelsespraksis i fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke når det kommer til vektlegging av samlivsform.

Kirkerådet har ikke oversikt over ansettelsespraksis i fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke når det kommer til vektlegging av samlivsform.

