Rapport: Rasisme er en trussel mot folkehelsen for millioner globalt

Fremmedfrykt, diskriminering og rasisme påvirker helsetilstanden til folk over hele verden, men blir oversett som innvirkende faktorer av både forskere, politikere og helsevesen, viser forskning publisert i tidsskriftet The Lancet, skriver The Guardian.

I tillegg lever ubegrunnede og unøyaktige antakelser om genetiske forskjeller mellom folk av ulik etnisitet videre gjennom forskning, politikk og praksis, ifølge rapporten.

– Rasisme og fremmedfrykt eksisterer i alle moderne samfunn og har stor innvirkning på helsen til vanskeligstilte mennesker, sier rapportens hovedforfatter, professor Delan Devakumar ved University College London.

Forskningen skisserer hvordan helsen blir påvirket negativt på av faktorer som stress og dårlige levekår.

Forskerne etterlyser en bredere anerkjennelse av rasisme og fremmedfrykt som avgjørende faktorer for folks helsetilstand, i tillegg til konkrete tiltak som tar for seg de bakenforliggende årsakene.

– Inntil rasisme blir universelt anerkjent som en pådriver for ulikheter innen helse, vil årsakene til diskriminering fortsette å forårsake og forverre disse ulikhetene, sier Devakumar.