Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Det er Den norske Helsingforskomité og International Commission of Jurists, som står bak brevet til regjeringen, som også er signert av Oleksandra Matviychuk.

Hun leder ukrainske Center for Civil Liberties, som er én av årets fredsprisvinnere.

Før lørdagens prisutdeling i Oslo retter trioen bak brevet en klar politisk oppfordring til utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) om å støtte opprettelsen av en spesialdomstol for Russlands aggresjon mot Ukraina.

Den skal kunne straffe de ansvarlige for en forbrytelse som verken Den internasjonale straffedomstolen (ICC) eller andre har jurisdiksjon til i dag: selve angrepet på Ukraina. Eller aggresjonsforbrytelsen, som det heter i folkeretten.

Dette har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj allerede etterlyst og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen foreslått.

EU-land skal ta stilling nå – Ber Norge si ja

Det betyr at spørsmålet havner på regjeringers bord i alle EUs hovedsteder. Nå bør også Norge ta stilling og si ja, mener Berit Lindeman i Helsingforskomiteen.

– Å ansvarliggjøre Putin og det russiske lederskapet for aggresjonen mot Ukraina er umulig uten en spesialdomstol, sier generalsekretæren.

– Som med Nürnberg-domstolen etter 2. verdenskrig, eller Den internasjonale domstolen for det tidligere Jugoslavia?

– Ja, særlig Nürnberg-domstolen er en god sammenligning. Domstolen for det tidligere Jugoslavia hadde ikke jurisdiksjon over aggresjon og var opprettet av Sikkerhetsrådet. Det vil ikke skje i dette tilfellet, sier Lindeman.

– Alternativet er Den internasjonale straffedomstolen (ICC), men den har ikke jurisdiksjon over aggresjon i dette tilfellet, utdyper hun (se faktaboks).

Sterk støtte fra FN vil være viktig for å sikre domstolen troverdighet, understreker Helsingforskomiteen.

BREVET: Generalsekretær Berit Lindeman i Helsingforskomiteen viser fram brevet til utenriksminister Anniken Huitfeldt. (Erlend Berge)

---

Rettsoppgjør etter Ukraina-krigen

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) kan ikke straffeforfølge russiske ledere for selve angrepskrigen mot Ukraina, fordi Russland ikke har signert Roma-vedtektene, som ligger til grunn for ICC.

Dette er derimot ikke til hinder for at ICC skal kunne straffeforfølge ansvarlige for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina. Det holder at Ukraina har gitt domstolen jurisdiksjon.

Kilder: Helsingforskomiteen

---

Statssekretær i UD: – Positiv

«Vi er positive til mekanismer for ansvarliggjøring, som kan bidra til å sikre rettferdighet for ofrene etter Russlands aggresjon», skriver statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap).

Han svarer i utenriksminister Anniken Huitfeldts sted at Norge samarbeider «tett med europeiske allierte og likesinnede i disse spørsmålene».

«Vi følger tett med på initiativet om å opprette et spesialtribunal for å etterforske aggresjonsforbrytelser mot Ukraina, inkludert gjennom forhandlingene om en resolusjon i FNs generalforsamling», utdyper Vad Petersson.

Nobelprisvinner ber regjeringen endre norsk lov

I brevet får Norge også en utfordring nummer to fra den ukrainske fredsprisvinneren Center for Civil Liberties og co. Den er av mer langsiktig art.

Trioen ber Norge om å ratifisere det såkalte «Kampala-tillegget» i Roma-vedtektene og å innlemme aggresjonsforbrytelse i straffeloven.

Det vil gjøre slike forbrytelser straffbart etter norsk lov og åpne for at ICC kan få jurisdiksjon i saker på norsk territorium.

Ble nedstemt i 2020 – Hva er annerledes nå?

Men i vår stemte Stortinget ned et forslag fra Rødt om å gjøre nettopp dette. Hva har endret seg nå?

– Jeg tror og håper at politikerne vil endre syn når de ser de enorme skadene Russlands angrepskrig gjør i Ukraina, i Europa og globalt. Hvis vi mener alvor med å forsvare den internasjonale rettsordenen, er det av stor betydning at vi øker kraften i forbudet mot angrepskrig, sier Berit Lindemann i Helsingforskomiteen.

Norge var tidlig ute med å ratifisere Roma-vedtektene, men har til forskjell fra Sverige, Finland og Island ikke ratifisert tillegget, påpeker hun. Vi har innlemmet krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord i straffeloven, men ikke aggresjon.

Vil vente og se

Regjeringen kommer ikke til å ratifisere Kampala-tillegget ennå, ifølge statssekretær Eivind Vad Peterson.

– Aggresjon er allerede forbudt etter folkeretten. Spørsmålet om ratifikasjon av tillegget handler om hvorvidt Den internasjonale straffedomstolen (ICC) skal bruke sine ressurser på slike forbrytelser. Et bredt flertall på Stortinget vil avvente ICCs eventuelle anvendelse og tolkning av straffebudet før vi ratifiserer, skriver han.

---

Center for Civil Liberties (CCL)

Grunnlagt i 2007 i Kyiv med mål om å styrke menneskerettigheter, demokrati og sivilsamfunn i Ukraina.

For å utvikle Ukraina til en rettsstat, har CCL tatt til orde for at Ukraina blir tilknyttet Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

Etter Russlands invasjon av Ukraina har CCL engasjert seg i forsøk på å identifisere og dokumentere russiske krigsforbrytelser mot ukrainske sivile.

Kilde: NTB, Nobelkomiteen

---