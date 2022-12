Stortinget avvikler fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg går ut på at pasienter har mulighet til å velge hvor de ønsker å motta behandling, inkludert private aktører. Ordningen ble innført i 2015, men den nåværende regjeringen mener at ordningen i liten grad har oppnådd formålet som var å få ned ventetidene og gjøre helsetjenesten mer effektiv.

Under Stortingets spørretime onsdag viste helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til at den planlagte avviklingen har vært planlagt gjennom to år, og at det vil være en overgangsordning på tolv måneder.