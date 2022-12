– Dette handler om at det er mange som sliter med å få endene til å møtes. Nå ønsker vi å avhjelpe spesielt utsatte innbyggere, sier ordfører i Bykle kommune, Jan Dagfinn Dalen (Ap) til Vårt Land.

Kommunestyret han leder har nettopp vedtatt at to millioner kroner skal settes av til å hjelpe lavinntektsfamilier i kommunen.

Selv om Bykle kommune har hatt nedgang i antall barnefamilier siden 2019, mener Dalen det er nødvendig å ta grep:

– Næringslivet i Bykle består av mye hotell- og restaurantvirksomhet, der lønningene ikke nødvendigvis er så høye. Selv om folk har jobb, er det mange som sliter med prisstigningene på både drivstoff, strøm og mat.

Han sier behovene kan være store, og at ordningene de nå innfører trolig vil få endel søkere.

Vet ikke hvor stort kraftoverskuddet blir

Bykle kommune står for omkring fire prosent av Norges samlede vannkraftproduksjon, og har tjent store summer på de høye strømprisene.

Ordføreren forteller at det er på grunn av disse midlene de nå har mulighet til å gi tilbake til lokalsamfunnet. Men hvor mye som blir igjen etter den økonomiske julehjelpen er delt ut, vet han ikke:

– Det tør jeg ikke si. Vi er jo en kraftkommune, og det er ikke noen tvil om at vi tjener mye ekstra på det. Så må vi avgi endel av disse ekstrainntektene. Vi bidrar til fellesskapet.

To ordninger

Det er to nye, ulike ordninger lavinntektshusholdninger nå kan søke på.

Den ene er den såkalte julehjelpen, der en barnefamilie kan søke om en støtte på 1500 kroner, mens en enslig eller et par kan søke om 1000 kroner. Fristen for denne skattefrie kontantstøtten er 10. desember.

Den andre ordningen heter STYRK-programmet, og løper frem til mai neste år. Der kan både enslige, men også familier, søke om ytelser som blir utbetalt per måned. For en familie med to voksne og to barn kan man søke om inntil 4.900 kroner i måneden.

